Huawei EMUI 11 è pronta al lancio, ecco le novità

Huawei è pronta al lancio della nuova interfaccia utente EMUI 11 che avverrà molto probabilmente il prossimo 10 settembre durante la HDC 2020, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Accanto alla presentazione del nuovo sistema operativo HarmonyOS e le novità introdotte dall’interfaccia.

Un’immagine pubblicata sull’account ufficiale di Huawei su Weibo, il social cinese, annuncia che la nuova interfaccia farà parte di un sistema interconnesso. L’idea è quella di creare un ecosistema di dispositivi, dove lo smartphone equipaggiato con EMUI 11 potrà controllare da remoto ad esempio frigorifero, forno e anche il condizionatore. Un progetto che vede progressi anche per il sistema operativo HarmonyOS di Huawei, come spiegato dal CEO Richard Yu che ha annunciato che dal prossimo anno sarà utilizzato anche per PC, smartphone, smartwacht e smart band dell’azienda cinese.

Huawei EMUI 11, la nuova funzione

Huawei lancia indizi sulle potenzialità della nuova interfaccia EMUI 11 anche via social network, mostrando un’immagine in cui lo smartphone è collegato ad altri dispositivi che si trovano ogni giorno nelle nostre case. Il modo in cui l’azienda cinese intende creare questo ecosistema non è ancora stato reso noto, ma fa pensare a nuove funzioni che saranno dedicate proprio alla gestione dei dispositivi IoT direttamente integrate nell’EMUI 11, oppure il progetto potrebbe rendere disponibile la piattaforma anche per altri dispositivi.

L’annuncio conferma così i rumors circolanti già da luglio sulla Huawei Distributed Technology, che offre ad esempio la possibilità all’utente di gestire come ricevere una videochiamata in arrivo allo smartphone: se fare una chiamata audio utilizzando uno smart speaker o magari una videochiamata trasmettendola direttamente a uno smart Tv. Inoltre, offrirà la possibilità di condividere schermate tra smartphone e computer, permettendo così uno scambio veloce di dati.

EMUI 11, la lista degli smartphone

In attesa del rilascio ufficiale dell’interfaccia EMUI 11, basata su una versione open source del sistema operativo Android 11, quello che sappiamo è che sarà installata in modalità nativa sul Huawei Mate 40 Pro.

Ecco degli smartphone per cui è previsto il rilascio della nuova interfaccia di Huawei:P40 e P40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Edition, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20X 5G, Mate 20 Porsche Edition, Mate X, P40, P40 Pro, P30, P30 Pro, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro.