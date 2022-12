Huawei FreeBuds 4i in offerta sono il regalo di Natale ideale

Tra i regali di Natale tech più fatti e apprezzati in questa fine 2022 ci saranno certamente le cuffiette wireless: il mercato è ormai talmente tanto pieno di prodotti che si trovano dispositivi per tutte le tasche e per tutte le esigenze. E con diversi sconti e offerte, a dirla tutta, che di sicuro indirizzeranno le scelte di molti acquirenti. Parliamo, ad esempio, dell’offerta in corso sulle Huawei FreeBuds 4i: sono un modello di fascia e di prezzo medi, sotto i cento euro, che adesso scende su Amazon a meno di 50 euro. Il loro posto, è chiaro, è sotto l’albero di Natale.

Huawei FreeBuds 4i – Cuffiette wireless con ANC

Huawei FreeBuds 4i: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 4i sono cuffiette wireless di tipo in-ear, cioè con i gommini che entrano all’interno del canale uditivo e lo tappano, isolandolo dall’esterno. Questo tipo di design non piace a tutti, ma è essenziale per permettere una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) che, nel caso delle cuffiette Huawei, è gestita tramite due microfoni che captano il rumore circostante. Tale rumore viene poi azzerato dal chip integrato, che genera un’onda sonora che annulla quelle del rumore (la cosiddetta "anti-onda").

C’è comunque la modalità trasparenza, che riproduce all’interno dell’orecchio parte del rumore ambientale. Questa funzione aumenta la sicurezza dell’utente in luoghi pericolosi o affollati, come le città, perché gli permette di essere sempre vigile e al corrente di cosa succede intorno a lui (auto in arrivo comprese).

Il dispositivo di Huawei riproduce la musica da due driver da 10 millimetri di elevata qualità, che si fanno apprezzare sia in chiamata telefonica che nella riproduzione della musica. In chiamata telefonica, poi, il nostro interlocutore ci sente molto bene grazie alla riduzione del rumore applicata al suono captato dai nostri microfoni. Compreso il rumore del vento, sempre molto fastidioso.

I controlli sulle Huawei FreeBuds 4i sono touch: basta toccare gli auricolari per cambiare traccia, iniziare la riproduzione, mettere in pausa o gestire il volume di ascolto. Molto buona la batteria, che promette 10 ore di riproduzione musicale senza la cancellazione del rumore e 7,5 ore con l’ANC attivato.

Huawei FreeBuds 4i: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 4i hanno un prezzo in Italia di 89 euro. Si posizionano, quindi, in piena fascia media dove possono sfidare senza alcun problema la maggior parte dei modelli concorrenti. Vincono a mani basse, però, con lo sconto attualmente in corso su Amazon che le porta ad un prezzo di 49,90 euro (-39 euro, -44%).

Huawei FreeBuds 4i – Cuffiette wireless con ANC