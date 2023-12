Fonte foto: Huawei

Huawei ha svelato la versione Global del tablet Huawei MatePad Pro 13.2. Il nuovo modello sarà commercializzato anche al di fuori del mercato cinese e arriverà, a inizio del prossimo anno, anche in Italia. Si tratta di un tablet di fascia alta, dotato di un comparto tecnico di primo livello. Dal punto di vista software, invece, ci sarà Harmony OS 4, il sistema operativo che Huawei sta utilizzando per costruire, dispositivo dopo dispositivo, il suo ecosistema di prodotti.

Huawei MatePad Pro 13.2: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 prevede un display da 13,2 pollici con pannello OLED caratterizzato da risoluzione di 2.880×1.920 pixel, luminosità massima di 1.000 nit e refresh rate massimo di 144 Hz. Il display ha un notch nella parte superiore che integra i sensori della fotocamera anteriore.

Tra le specifiche del tablet ci sarà anche una batteria da 10.100 mAh, con possibilità di ricarica rapida da 88 W, oltre a 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage. Il comparto fotografico include due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 13 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel ed è affiancata da un sensore dToF per misurare la profondità di campo e migliorare la messa a fuoco.

Veniamo a uno degli elementi principali della scheda tecnica del nuovo tablet Huawei: il chip. L’azienda non cita il modello di chip utilizzato tra le specifiche riportate sul sito ufficiale. Secondo molte indiscrezioni sarebbe il nuovo Kirin 9000S, già utilizzato dal Huawei Mate 60 Pro, lo smartphone top di gamma, svelato lo scorso agosto, che sta avendo un buon successo in Cina.

Per il nuovo tablet non è prevista una variante dotata di connettività dati ma c’è solo la possibilità di utilizzare la rete WiFi (non viene specificata la versione), e il Bluetooth 5.2. Il sistema operativo, invece, sarà HarmonyOS 4. Il tablet ha dimensioni di 196,1 x 289,1 x 5,5 m, con un peso di 580 grammi. La scocca sarà disponibile in tre colorazioni (Green, Golden e Black).

Huawei MatePad Pro 13.2: prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 si prepara al debutto in Italia. Le vendite del nuovo tablet top di gamma di casa Huawei prenderanno il via nel corso del prossimo mese di gennaio 2024. Al momento, però, non c’è ancora una data precisa per l’avvio della commercializzazione nel nostro Paese ma è confermato che le spedizioni partiranno dal 22 gennaio in Europa, dopo una breve fase di preordine.

Sul mercato sono attese due varianti, una da 256 GB di storage e una da 512 GB di storage. Nel primo caso, il prezzo di vendita sarà di 999 euro mentre nel secondo è previsto un prezzo di 1.199 euro.

Il tablet si potrà usare anche con la M Pencil, un pennino con oltre 10.000 livelli di pressione e un costo di 99 euro. Ci sarà anche la tastiera cover (con touchpad) Smart Magnetic Keyboard, disponibile con un prezzo di 199 euro. Penna e tastiera potrebbero essere incluse in bundle promozionali acquistabili, a prezzo scontato, al lancio del nuovo tablet.