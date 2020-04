Huawei Nova 7, in arrivo nuovi smartphone lowcost: le caratterisitche

Huawei si appresta a lanciare la nuova serie di smartphone low-cost Nova 7. Stando alle numerose indiscrezioni online, ovviamente non confermate dal colosso cinese, il prossimo 7 aprile Huawei annuncerà tre nuovi modelli della linea Nova 7, in particolare: il Nova 7 SE 5G, il Nova 7 5G e il Nova 7 Pro 5G.

Si tratta sempre di informazioni da prendere con le molle, tanto che altri rumors comparsi sempre online affermano che l’azienda cinese svelerà i nuovi telefoni low-cost non il 7 aprile, ma il prossimo 23 aprile, data confermata da un post di un blogger cinese pubblicato recentemente su Weibo. La nuova serie di smartphone low-cost Huawei Nova 7 prenderebbe il posto dell’attuale Nova 6 uscita lo scorso dicembre, uno smartphone che ha riscosso un discreto successo grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Huawei Nova 7: le caratteristiche tecniche e il prezzo

Secondo voci non confermate dall’azienda cinese, la serie Nova 7 vanterebbe l’utilizzo di tre diversi processori: il Kirin 820 5G per il Nova 7 SE 5G, il chipset Kirin 985 per il Nova 7 5G e il SoC di punta, il Kirin 990 5G per il Nova 7 Pro 5G. Il display potrebbe disporre di una diagonale da 6,5 pollici, con un piccolo foro sullo schermo che racchiude la fotocamera frontale. La fotocamera posteriore dovrebbe essere dotata di un sensore principale da 64 megapixel. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli relativi al comparto fotografico, nel precedente modello, il Nova 6, la fotocamera posteriore era composta da tre diversi sensori, mentre due erano le fotocamere frontali.

La batteria del Nova 7 SE 5G dovrebbe supportare la ricarica rapida da 22,5 W, mentre i restanti due modelli dovrebbero essere dotati di ricarica rapida a 40 W. Stando al cambio dello yuan attuale, il Nova 7 SE 5G potrebbe essere messo in vendita sul nostro mercato ad un prezzo pari a circa 250 euro, il Nova 7 5G a circa 450 euro e il Nova 7 Pro 5G, versione top di gamma, a circa 550 euro.

Huawei: nuovi telefoni in arrivo

Non solo la serie Nova 7, il colosso cinese sta riprendendosi velocemente dallo stop imposto a causa dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19 e si appresta a lanciare nuovi modelli. Previsto per il 4 aprile il lancio della serie Huawei P40 e l’arrivo dei nuovi telefoni Honor, in particolare l’Honor 30 e l’Honor 30 Pro, senza dimenticare lo smartphone economico appena lanciato, per ora sempre esclusivamente in Cina, Honor 9A.