Huawei P50 Pocket New è il primo smartphone pieghevole di fascia media

L’Huawei P50 Pocket New sarà il primo smartphone pieghevole di fascia media e dal prezzo "contenuto" del colosso cinese. Huawei, infatti, si sta preparando a lanciare ufficialmente il fratello minore dell’Huawei P50 Pocket, con tutta l’intenzione di mettersi in concorrenza diretta con uno dei pieghevoli di casa Samsung, vale a dire l'"economico" Galaxy Z Flip 4. Ecco tutte le specifiche tecniche e il costo dell’imminente telefono a conchiglia.

Huawei P50 Pocket New: caratteristiche tecniche

L’atteso dispositivo riprende il design a conchiglia del modello premium, pur mirando ad una fascia di mercato non propriamente alta, dove il prodotto Huawei è e resta il P50 Pocket (in foto).

Huawei P50 Pocket New non dovrebbe avere uno schermo esterno, secondo quanto emerso dall’ente di certificazione cinese TENAA, ma contare su un eccellente processore di fascia media, vale a dire un Qualcomm Snapdragon 778, chiaramente in versione 4G.

Lo smartphone, inoltre, dovrebbe essere provvisto del chip XMAGE di HiSilicon, progettato direttamente da Huawei per l’elaborazione degli algoritmi per migliorare la qualità delle foto, già in dotazione alla serie Huawei Mate 50. Resterebbero invece, come sul fratello maggiore, il display pieghevole OLED interno con frequenza di aggiornamento a 120Hz e il sistema operativo proprietario HarmonyOS 3.

Ricordiamo che l’Huawei P50 Pocket, versione premium del telefono in arrivo, è stato presentato a fine gennaio. Lo smartphone presenta un pannello interno OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+. Esternamente, invece, troviamo un piccolo schermo circolare (che sparirà sul "New"). Sotto il cofano del dispositivo premium c’è il SoC Snapdragon 888, rigorosamente castrato a solo 4G, accoppiato a 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna.

La batteria del pieghevole ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 40 Watt. Il comparto fotografico principale è composto da tre sensori True-Chroma da 40 MP, ultra grandangolo da 13 MP e Ultra Spectrum da 32 MP.

Non sappiamo ancora quali di queste caratteristiche tecniche resteranno anche sul "piccolo" Huawei P50 Pocket New.

Huawei P50 Pocket New: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, la versione dell’Huawei P50 Pocket New da 256 GB dovrebbe costare 4.999 yuan (al cambio attuale corrisponde a circa 718 euro), mentre il modello da 512 GB costa 6.999 yuan (al cambio attuale circa 1.005 euro). Purtroppo, per quanto riguarda l’approdo sul mercato europeo al momento non sono emerse indicazioni ufficiali.