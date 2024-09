Fonte foto: Huawei

Tra le novità svelate da Huawei nel corso del recente evento di lancio tenuto a Barcellona c’è anche il nuovo Huawei Watch D2. Si tratta di un nuovo smartwatch che va ad arricchire la gamma Huawei proponendo alcune funzionalità esclusive. Il modello è la seconda generazione del primo dispositivo al mondo per il Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa (ABPM) ad essere stato certificato dall’ente cinese NMPA e dall’ente europeo MDR, che si occupano della certificazione di nuovi dispositivi medici.

Il modello è infatti l’erede di Huawei Watch D, smartwatch con varie funzionalità dedicate al monitoraggio della salute che Huawei ha lanciato sul mercato circa due anni fa. Il D2 raccoglie l’eredità della prima generazione, migliorando il design e, soprattutto, arricchendo le funzioni disponibili, con l’obiettivo di offre agli utenti ulteriori strumenti per tenere sotto controllo vari parametri della salute.

Huawei Watch D2: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei Watch D2 è dotato di un display da 1,82 pollici, con pannello AMOLED con risoluzione di 480×480 pixel, e un peso di circa 40 grammi, con scocca realizzata in alluminio e possibilità di scegliere tra la versione Black e quella Gold. Il dispositivo ha due tasti laterali (il tasto azione e il tasto per l’ECG), ha la ricarica wireless, la certificazione IP68, il chip NFC, un microfono e uno speaker.

La caratteristica principale del nuovo smartwatch di Huawei è rappresentata dalla misurazione accurata della pressione arteriosa, 24 ore su 24. Il dispositivo utilizza il sistema Huawei TruSense, appena svelato dalla casa cinese e in grado di offrire misurazioni più accurate rispetto ai sistemi utilizzati in precedenza dai dispositivi Huawei.

Lo smartwatch è in grado di misurare fino a 9 indicatori corporei con un solo tocco. In caso di utilizzo tipico, inoltre, il Huawei Watch D2 è in grado di offrire fino a 6 giorni di autonomia con una sola carica. Il nuovo modello può essere utilizzato in abbinamento a uno smartphone Android 8.0 o versioni successive oppure a un iPhone con iOS 13.0 o versioni successive.

Huawei Watch D2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Watch D2 arriverà in Italia nel corso delle prossime settimane. Per il momento, Huawei non ha ancora comunicato prezzo e data di lancio del nuovo modello che, in ogni caso, dovrebbe essere commercializzato con un prezzo di listino di 399 euro, adottando lo stesso posizionamento del suo predecessore, il Huawei Watch D. Le colorazioni previste sono due (Black e Gold) ma, come avvenuto per il Watch D, in Italia potrebbe arrivare esclusivamente la versione nera.