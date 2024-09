Fonte foto: Huawei

Huawei continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dei dispositivi wearable, con un’attenzione particolare per il monitoraggio della salute e dell’allenamento, elementi essenziali per moltissimi utenti che scelgono di mettere al polso uno smartwatch o una smartband.

Ad arricchire i servizi di Huawei per il segmento dei wearable arriva il nuovo sistema Huawei TruSense definito come un “importante passo avanti nella tecnologia dei sensori per la salute e il fitness” da Rico Zhang, Presidente della linea di prodotti Smart Wearable and Health di Huawei Consumer.

Huawei TruSense: come funziona

Il nuovo sistema Huawei TruSense si basa su sei elementi ben precisi: accuratezza, completezza, velocità, flessibilità, sistema open-source e innovazione continua. Tale sistema è il frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo da parte dell’azienda cinese, in campi come l’ottica, l’elettronica e la scienza dei materiali.

Huawei TruSense è in grado di offrire un’elevata accuratezza nella rilevazione dei parametri della salute, per un totale di oltre 60 indicatori monitorati. Secondo i dati forniti dall’azienda, TruSense ha un’accuratezza pari ad almeno il 98% per quanto riguarda la rilevazione della frequenza cardiaca mentre il margine di errore è inferiore al 2% per la rilevazione dei livelli di SpO2.

Il sistema è, inoltre, open source e consente ai partner di Huawei (oltre 150, suddivisi in vari settori) di poter sfruttare appieno le tecnologie per il monitoraggio della salute sviluppate dall’azienda. Il sistema TruSense è destinato a diventare parte integrante dell’ecosistema di prodotti e servizi di Huawei, sempre più punto di riferimento del mercato.

Huawei continua a crescere

I numeri chiariscono il ruolo di primo piano di Huawei nel settore dei wearable, con una posizione destinata a rafforzarsi grazie anche al sistema TruSense. L’azienda è entrata nel segmento di mercato circa 11 anni fa e ha superato i 150 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo. L’app Huawei Health, installabile su smartphone anche di altri brand, ha già più di 520 milioni di utenti.

I dati di IDC confermano, inoltre, la posizione di leader del mercato (in termini di unità vendute) di Huawei. La casa cinese ha conquistato la leadership del mercato globale wearable nel corso del primo trimestre del 2024 ed è leader del mercato cinese da cinque anni.

I numeri legati alla vendita di hardware (smartwatch e smartband) premiano Huawei che, come conferma il lancio del nuovo sistema TruSense, punta a creare un ecosistema sempre più completo. In attesa di capire quale sarà il futuro nel segmento degli smartphone (in cui Huawei è limitata, per ora, quasi al solo mercato cinese, con ottimi risultati), l’azienda sta rafforzando la sua posizione in altri settori e i wearable rappresentano un elemento centrale della strategia di crescita futura.