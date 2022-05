Huawei Watch Fit in offerta a metà prezzo: oggi costa pochissimo

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e i cambiamenti colpiscono un po’ tutto, dagli smartphone fino ai computer. All’interno di questo turbinio non possono mancare gli smartwatch e nell’ultimo periodo stiamo vedendo sul mercato sempre più smartwatch ibridi. Di che cosa si tratta? Di un particolare wearable che fonde le caratteristiche degli orologi intelligenti con quelle dei fitness tracker. Dei primi riprendono caratteristiche e funzionalità, dei secondi il design.

Un esempio è il Huawei Watch Fit, smartwatch uscito sul mercato da un paio di mesi e che oggi troviamo già in super offerta su Amazon con un mega sconto del 50%. Acquistandolo oggi lo si paga esattamente la metà e si risparmiano 50€ sul prezzo di listino. L’offerta, però, scade tra pochissime ore e c’è tempo fino a questa sera per acquistarlo scontato del 50%. Per questo motivo bisogna essere velocissimi nell’approfittare della promozione. L’orologio smart, come si può intuire dal nome, è pensato soprattutto per gli sportivi e ha un ampio display dove vengono mostrate le animazioni con gli allenamenti da fare.

Huawei Watch Fit: le funzionalità e le caratteristiche

Il design è una delle caratteristiche che contraddistingue sicuramente il Huawei Watch Fit. Lo smartwatch ha uno schermo molto ampio da 1,64 pollici di forma rettangolare che ricorda quello dei fitness tracker. Rispetto a quest’ultimi però, le funzionalità offerte sono molte di più. Un esempio è la possibilità di personalizzare il display, non solo cambiando le watch faces e selezionando una delle tante disponibili sullo store, ma anche scegliendo quali funzioni mostrare. Si può decidere di avere sempre sott’occhio il battito cardiaco o i passi effettuati, oppure il meteo o la durata della batteria.

Il suffisso “Fit" fa capire che lo smartwatch è pensato soprattutto per gli sportivi. E infatti è come avere un personal trainer sempre al proprio fianco. Gli allenamenti disponibili sono 96 e sullo schermo vengono mostrate anche le animazioni su come deve essere fatto un esercizio. Tra esercizi a corpo libero, corsa, yoga e nuoto (è anche impermeabile) è davvero difficile non trovare l’allenamento adatto al proprio corpo. Tutti i dati degli allenamenti vengono raccolti e mostrati sull’app dello smartphone, in modo da analizzarli correttamente e capire dove migliorare.

Non mancano le funzionalità dedicate alla salute. Grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 4.0 abbiamo una misurazione esatta e in tempo reale del battito cardiaco e nel caso in cui i battiti salgono troppo si viene immediatamente avvertiti. Oltre alla frequenza cardiaca c’è anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Per le donne si può controllare anche il ciclo mestruale, mentre per chi ha problemi d’insonnia è possibile monitorare il proprio riposo e cercare di capire cosa non va. Per liberarsi dallo stress ci sono degli esercizi di respirazione ad hoc.

Nonostante le dimensioni ridotte, la batteria è davvero ottima e assicura fino a 10 giorni di autonomia.

Huawei Watch Fit in offerta: prezzo e sconto

Pochissime ore per approfittare dell’offerta che troviamo oggi per il Huawei Watch Fit, smartwatch ibrido con funzionalità avanzatissime. Il wearable è disponibile su Amazon a un prezzo di 49,90€ e lo sconto è di ben il 50%. Acquistandolo oggi si risparmiano praticamente 50€. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni.

Il Huawei Watch Fit è disponibile in due diverse colorazioni: nero e rosa.

Huawei Watch Fit – nero

Huawei Watch Fit – rosa