Huawei Watch Fit in offerta: il prezzo è eccezionale

Inutile girarci intorno: una delle idee regalo più gettonate per questo Natale 2022 è lo smartwatch. Soprattutto se si tratta di uno di quei modelli che permette di tenere sotto controllo i parametri vitali e l’attività fisica. Di questi modelli oramai ne troviamo a decine sul mercato, tutti molto validi e con caratteristiche simili. Per emergere dalla massa, quindi, bisogna avere funzionalità speciali e soprattutto un prezzo mai visto prima. Esattamente quello che troviamo sul Huawei Watch Fit, smartwatch che troviamo in promo da pochissimi giorni per le offerte di Natale lanciate da Amazon. E la promo è davvero speciale: è disponibile con uno sconto di ben il 50% e lo si paga meno di 50€. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Il Huawei Watch Fit è in tutto e per tutto un orologio pensato per l’attività fisica. Ma si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni collegandolo direttamente allo smartphone. L’orologio smart offre più di 90 modalità sportive e sull’ampio display è possibile anche vedere i video animati di alcuni allenamenti specifici. E grazie al monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale è sempre possibile conoscere il proprio stato di salute. Una super promo che ha una durata limitata e vista la richiesta elevata, vi consigliamo di approfittarne subito, prima che termini.

Huawei Watch Fit: scheda tecnica e funzionalità

Con un prezzo così e con le caratteristiche e le funzionalità che vedremo a breve, difficile chiedere di più a uno smartwatch lowcost. Il Huawei Watch Fit è top fin dallo schermo, come dimostra il display di forma rettangolare da 1,64". La risoluzione è abbastanza elevata e lo si riesce a leggere bene anche sotto la luce del sole. Inoltre, è possibile personalizzarlo ogni giorno cambiando il quadrante e scegliendo una delle tante watch faces disponibili gratuitamente nello store. Inoltre, è possibile anche scegliere quali sono le funzionalità da volere sempre sotto gli occhi.

Come si può intuire dal nome, il wearable è pensato soprattutto per gli amanti dell’attività fisica. Sullo smartwatch sono presenti ben 97 modalità di allenamento, di cui alcune di livello professionale. Ma non finisce qui. Sull’ampio schermo è possibile vedere anche video animati di alcuni esercizi. Sono disponibili 12 sessioni di allenamento veloce animate (esercizi a corpo libero, stretching e addominali) e 44 dimostrazioni di movimenti standard. L’orologio tiene traccia di tutti i movimenti quotidiani e ti dice anche quando devi alzarti per sgranchire un po’ le gambe.

A corredo troviamo anche sensori avanzati che monitorano costantemente la salute. La frequenza cardiaca viene misurata ventiquattro ore su ventiquattro e in caso di frequenza anomala si viene immediatamente avvertiti. Molto utile anche la funzione per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Non manca il monitoraggio del sonno, con consigli specifici per migliorare la qualità del riposo; il monitoraggio della salute femminile e dello stress (con esercizi di respirazione per diminuire la stanchezza mentale). Chiudiamo con la batteria che garantisce un’autonomia fino a 10 giorni.

Huawei Watch Fit in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch Fit in offerta a un prezzo di 49,90€, con un super sconto di ben il 50%. A metà prezzo è un vero best-buy e difficilmente si trova si meglio a questo prezzo. Come abbiamo appena visto, la scheda tecnica è da vero top di gamma e soddisfa tutte le richieste. Il dispositivo è già disponibile per la spedizione e la consegna gestita da Amazon avviene nel giro di pochissimi giorni e arriva sicuramente per Natale. Per il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2023.

