Huawei Watch GT 2 torna al minimo storico: è da acquistare subito

Piccolo, leggero, maneggevole ma con tantissime funzionalità avanzate per monitorare la salute e l’attività fisica. Stiamo parlando del Huawei Watch GT 2 che oggi troviamo nuovamente in offerta su Amazon al minimo storico. Per lo smartwatch dell’azienda cinese si tratta di un super prezzo e di una super promo da cogliere al volo. Infatti, l’offerta scadrà tra pochissimi giorni e poi l’orologio smart tornerà al suo prezzo di listino. Lo sconto disponibile su Amazon è di ben il 50% e fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. E per chi vuole c’è anche la possibilità di pagarlo in cinque rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Il Huawei Watch GT 2, nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora oggi uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo. All’interno della cassa troviamo sensori avanzati in grado di monitorare il nostro stato di salute in tempo reale, con il battito cardiaco che può essere controllato ventiquattro ore su ventiquattro. Ottime anche le funzionalità pensate per l’attività fisica, con decine di allenamenti disponibili, tra cui la corsa, il ciclismo e anche il nuoto (l’orologio è impermeabile). Come tutti gli smartwatch realizzati da Huawei, l’autonomia è uno dei punti forti del dispositivo (la batteria dura più di una settimana).

Huawei Watch GT 2: caratteristiche e funzionalità

Il Huawei Watch GT 2 è stato realizzato in due versioni: una da 42mm e l’altra da 46mm. Il modello che troviamo in offerta oggi è quello più piccolino con quadrante da 42mm. Lo schermo è comunque abbastanza grande e contiene tutte le informazioni più importanti. Inoltre, il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei.

In uno smartwatch, oltre alla scheda tecnica, bisogna tenere in grande considerazione soprattutto le funzionalità offerte. E nel Huawei Watch GT 2 troviamo tante feature interessanti. Sul lato salute ci sono sensori innovativi che tengono sempre sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, informazione diventata sempre più importante negli ultimi anni. Anche per gli amanti dell’attività sportiva ci sono funzioni interessanti, a partire da un coach personale che ci sprona sempre a dare il meglio e ci aggiorna in tempo reale su come sta andando l’allenamento. Gli sport supportati sono 15, tra cui anche il nuoto e l’ellittica. Tutti i dati vengono raccolti nell’app e possono essere consultati in qualsiasi momento. Inoltre, c’è anche il supporto dei più avanzati sistemi di geolocalizzazione per creare una mappa del proprio allenamento.

Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per stemperare la tensione. Lo smartwatch può essere connesso tramite il Bluetooth allo smartphone per ricevere le notifiche direttamente sul polso senza dove tirare fuori il cellulare dalla tasca. Chiudiamo con l’autonomia: la batteria assicura un utilizzo di circa sette giorni prima di ricaricare.

Huawei Watch GT 2 in offerta: prezzo e sconto

Il Huawei Watch GT 2 è tornato in offerta al minimo storico. Su Amazon lo troviamo al prezzo di 99,90€, con uno sconto di ben il 50%. Acquistandolo oggi il risparmio è di quasi 100€ e lo si può anche pagare in 5 rate da 19,98€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dallo stesso sito di e-commerce. Per la consegna non bisogna aspettare molto: in alcune zone d’Italia, per i clienti Amazon Prime, anche meno di 24 ore. Per il reso, invece, ci sono 30 giorni di tempo in modo da testarlo con tutta calma. L’offerta ha una durata limitata: restano solo pochi giorni per poterlo acquistare a questo prezzo.

Huawei Watch GT 2