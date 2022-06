Huawei Watch GT 2 Pro a metà prezzo: ora è da comprare subito

Tornano le offerte imperdibili sugli smartwatch Huawei e questa volta tocca al Huawei Watch GT 2 Pro, wearable top di gamma con funzionalità e caratteristiche uniche nel suo genere. L’orologio intelligente è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 48%, con un risparmio rispetto al prezzo di listino superiore ai 140€. Inutile dire che per lo smartwatch si tratta anche del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Una super promo molto interessante per uno degli orologi smart più funzionali ed eleganti lanciati negli ultimi anni. Un vero dispositivo top che non ha nulla da invidiare ad altri orologi molto più blasonati.

Il Huawei Watch GT 2 Pro è il compagno ideale sia per chi vuole monitorare costantemente il proprio stato di salute, sia per chi vuole un coach sempre pronto a stimolarlo. Le attività fisiche disponibili sono più di 100, tra cui troviamo anche lo sci, lo snowboard e il golf. Lo smartwatch di Huawei offre anche informazioni utili a chi ama trascorrere del tempo in mezzo alla natura: segnala le fasi lunari, le fasi della marea e l’orario del tramonto e dell’alba. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne perché potrebbe scadere da un momento all’altro.

Huawei Watch GT 2 Pro: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Huawei Watch GT 2 Pro rappresenta alla perfezione cosa deve essere uno smartwatch nel 2022. Elegante e funzionale allo stesso tempo. L’orologio smart dell’azienda cinese ha un design elegante che ricorda quello degli orologi analogici, con una cassa in titanio e un vetro zaffiro resistente all’usura. Dentro la scocca, però, troviamo i migliori sensori disponibili sul mercato che ci permettono di monitorare tantissimi aspetti della nostra vita.

Lo schermo ha una dimensione di 1,39" e il quadrante può essere personalizzato con una delle 200 watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei. Lo smartwatch è il compagno ideale per tutti coloro che amano l’avventura. Le attività fisiche disponibili sono più di 100, tra cui sci e snowboard, per il quale l’orologio fornisce la velocità media, la pendenza massima, il percorso effettuato e anche il battito cardiaco in tempo reale. La modalità Golf Driving Race, invece, analizza in maniera intelligente la tua postura e fornisce utili consigli su come migliorare. Per chi, invece, ama le escursioni, il Huawei Watch GT 2 Pro è in grado di fornirti informazioni sull’orario dell’alba, del tramonto, le fasi lunari e le fasi della marea. Sempre per gli sportivi, l’orologio è in grado di misurare dati importanti come il VO2 Max, gli effetti dell’allenamento aerobico e anaerobico, i tempi di recupero e l’intensità dell’allenamento. E c’è anche il GPS integrato.

Anche il monitoraggio della salute viene tenuto molto in considerazione. Il sensore montato sull’orologio controlla il battito cardiaco ventiquattro su ventiquattro, insieme alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress.

Lo smartwatch ha una memoria interna per archiviare fino a 500 brani, in modo da lasciare a casa lo smartphone quando ci si allena. Tramite l’orologio è anche possibile rispondere alla chiamate che si ricevono sullo smartphone. La batteria ha una durata di circa 15 giorni in base all’utilizzo che se ne fa.

Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch GT 2 Pro in promozione su Amazon a un prezzo di 154,99€, con uno sconto di ben il 48%. Il risparmio netto è di circa 145€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis (leggete bene il regolamento), che si attiva in fase di check-out. Il wearable viene spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in tempi piuttosto brevi. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Huawei Watch GT 2 Pro