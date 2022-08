Huawei Watch GT 3, prezzo incredibile: da acquistare subito

Nella lista degli smartwatch più ricercati, desiderati e venduti in questo 2022 c’è anche il Huawei Watch GT 3, wearable lanciato da oramai alcuni mesi sul mercato, ma che resta ancora uno dei più validi. L’azienda cinese in questi anni è diventata un punto di riferimento nel settore, grazie soprattutto a dispositivi con ottime funzionalità e con un buon rapporto qualità-prezzo. Il Huawei Watch GT 3 offre funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda il monitoraggio della salute sia per l’attività fisica, per la quale troviamo più di 100 allenamenti disponibili. Uno smartwatch versatile e che all’occorrenza può diventare anche un vero personal trainer con consigli su come migliorare le proprie performance.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda il prezzo. L’orologio smart di Huawei è finalmente tornato in offerta a un ottimo prezzo. Su Amazon è disponibile con uno sconto di ben il 28% e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. La promo non ha una data di scadenza e potrebbe terminare presto, per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Lo smartwatch è molto richiesto e le scorte potrebbero terminare prima del previsto.

Huawei Watch GT 3: le funzionalità e le caratteristiche

Se il Huawei Watch GT 2 era stato uno degli orologi più apprezzati della sua generazione, lo stesso possiamo dire del Huawei Watch GT 3 che ne segue il solco tracciato e va a migliorare tante piccole funzionalità molto utili. E proprio dalle funzionalità partiamo per raccontarvi questo orologio.

Lo smartwatch di Huawei utilizza componenti, sensori e tecnologie all’avanguardia per monitorare ogni singolo aspetto della propria giornata. Per quanto riguarda la salute, l’azienda cinese ha utilizzato un nuovo modulo con nuovi sensori che permettono di controllare la frequenza cardiaca in modo ancora più accurato ventiquattro ore su ventiquattro. Oltre ai battiti cardiaci è possibile monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (anche in questo caso in tempo reale in qualsiasi momento della giornata), la qualità del riposo notturno e il livello dello stress. L’orologio vi ricorda anche quando dovete alzarvi per sgranchirvi un po’ le gambe o quando bere.

Altrettanto valide sono le funzionalità per l’attività fisica. Il Huawei Watch GT 3 supporta più di 100 allenamenti e per gli amanti della corsa c’è anche un coach personale (intelligenza artificiale) sempre pronto a spronarti per dare il meglio. Fornisce anche allenamenti personalizzati in base alle proprie prestazioni. Tra gli sport supportati troviamo anche il nuoto essendo l’orologio impermeabile fino a 50 metri. Per controllare il risultato degli allenamenti c’è anche un sistema GPS molto accurato.

Passando alle caratteristiche tecniche, non si può non parlare dello schermo. Lo smartwatch ha un display da 46mm (1,32 pollici) e c’è la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione direttamente da Huawei. È possibile collegare l’orologio con lo smartphone per ricevere le notifiche direttamente sul polso e anche rispondere alle chiamate in entrata, grazie alla presenza di un microfono e di altoparlanti. Chiudiamo con l’ottima batteria che garantisce un’autonomia fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e nuova ottima offerta per il Huawei Watch GT 3: oggi troviamo l’orologio smart in offerta a un prezzo di 179€, con uno sconto del 28% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 70€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 33,80€ al mese utilizzando il servizio di Amazon che si attiva direttamente nella pagina prodotto. Il dispositivo è già disponibile e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore per i clienti Prime. E per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

