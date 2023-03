Huawei Watch Ultimate ufficiale sfida Apple Watch Ultra

Huawei Watch Ultimate è il nuovo smartwatch dell’azienda cinese ha presentato ufficialmente durante l’evento con cui sono stati annunciati anche gli smartphone della serie P60 e il prossimo foldable, Mate X3. Si tratta di uno smartphone "ultraflagship con design di lusso pensato per persone audaci che amano sfidare i propri limiti", cioè di un prodotto di punta, realizzato con ottimi materiali e con funzioni evolute, che si andrà a posizionare nel nuovo mercato degli smartwatch "Ultra", quelli che sono contemporaneamente sia di lusso che per gli sport estremi. Un mercato inventato da Apple con il suo Apple Watch Ultra, competitor principale di Huawei Watch Ultimate.

Huawei Watch Ultimate: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica di Huawei Watch Ultimate è il materiale con cui è realizzato l’orologio, che gli consentirebbe di resistere all’acqua fino a 100 metri di profondità. Un materiale che Huawei definisce, abbastanza genericamente, "metallo liquido". A questo si aggiungono tutta una serie di funzionalità destinate agli atleti che praticano sport subacquei, tra cui le modalità apnea, immersioni tecniche e immersioni ricreative.

Lo schermo del Huawei Watch Ultimate è un AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con risoluzione 466×466 pixel e refresh rate adattivo fino a 60 Hz. Le connessioni integrate sono: WiFi, Bluetooth 5.2, GPS L1/L5, GALILEO E1/E5a, QZSS L1/L5 dual-frequency e NFC.

Huawei Watch Ultimate dispone anche di accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di battito cardiaco ottico, pressione dell’aria, temperatura, luce e profondità. Tutti strumenti che vengono utilizzati per le diverse funzioni integrate nel sistema come il monitoraggio del sonno, quello del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue e di tutti quei parametri legati all’attività fisica a qualsiasi livello.

La batteria è da 530 mAh con ricarica wireless. L’azienda parla di un’autonomia di circa 14 giorni, con un utilizzo accorto. Sfruttando invece il dispositivo a ritmi più sostenuti, la batteria dovrebbe durare circa 8 giorni, con la possibilità di effettuare una ricarica completa in 60 minuti.

Il sistema operativo è HarmonyOS2, compatibile con Android 6.0 o con le versioni successive e con iOS 9.0 o le successive release.

Huawei Watch Ultimate: quanto costa

Huawei Watch Ultimate sarà ufficialmente in vendita dal prossimo 3 aprile, come annunciato dal countdown sul sito ufficiale dell’azienda anche in Italia, e sarà disponibile in due colorazioni: Expedition Black e Voyage Blue.

Registrandosi sulla pagina ufficiale gli utenti italiani avranno accesso a uno sconto di 50 Euro sul costo finale che, come già detto, non è ancora stato annunciato.

Sul mercato cinese l’orologio ha un costo che oscilla tra i 5.999 e 6.999 Yuan, che con il cambio attuale sarebbero circa 807-942 Euro, a seconda del tipo di cinturino scelto tra quello classico o quello in titanio. In Italia, dunque, Huawei Watch Ultimate arriverà a pressi molto simili a quelli di Apple Watch Ultra.