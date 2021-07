Casa a due piani: basta problemi al Wi-Fi con meno di 100 euro

Le moderne case intelligenti e digitali hanno bisogno di una connessione veloce, capillare e stabile per far viaggiare l’enorme mole di dati da/per i dispositivi smart e per la fruizione di sempre più contenuti in streaming. Con la crescita della quantità di dati trasmessi, però, sempre più utenti hanno il problema della scarsa connessione Wi-Fi in alcune aree della casa.

Il problema, che è molto diffuso specialmente nelle case a più piani e dove sono presenti lunghi corridoi, è facile da spiegare: mentre un tempo bastava anche un filo di segnale Wi-Fi, perché i dati da trasmettere erano pochi, oggi è impossibile vedere un film su Netflix o caricare un video su YouTube o sui social se la connessione non arriva abbastanza potente nella stanza in cui ci troviamo. Ci sono diverse soluzioni tecniche a questo problema, che sono più o meno efficaci in base al tipo di appartamento dove vengono implementate. Le due più diffuse sono i ripetitori Wi-Fi Mesh e le Poweline, cioè i dispositivi che veicolano il segnale Internet tramite la rete elettrica di casa. Poi c’è Huawei Wi-Fi Q2 Pro, che abbina entrambe le tecnologie in un prodotto solo e che, normalmente, ha un prezzo non certo bassissimo. Ma oggi è in offerta su Amazon.

Huawei Wi-Fi Q2 Pro: come funziona

Huawei Wi-Fi Q2 Pro è un kit costituito da una unità principale, dalle dimensioni e forma simili a quelle di uno smart speaker e che va collegato direttamente al router di casa tramite un classico cavo di rete, e due satelliti che vanno collegati alle prese elettriche (hanno la spina shuko).

L’unità principale instrada il segnale Wi-Fi ai due satelliti (ma ne può comandare fino a 16, in caso di appartamenti molto grandi) tramite Wi-Fi e, contemporaneamente, anche tramite la rete elettrica. Tramite Wi-Fi la velocità può arrivare fino a 2,2 Gbps, divisi su tre bande di frequenza: due a 5 GHz da 867 Mbps ciascuna e una a 2,4 GHz da 400 Mbps. Tutta la configurazione è automatica e richiede l’app Huawei AI Life.

Il sistema studiato da Huawei ha il vantaggio di abbinare due tecnologie già rodate, quindi dove non arriva l’una arriva almeno l’altra. L’unico limite è nella rete elettrica: per sfruttare anche la tecnologia Powerline è necessario che tutte le prese elettriche alle quali si collegano i satelliti siano all’interno dello stesso impianto (quindi un solo contatore, o non funzionerà).

Huawei Wi-Fi Q2 Pro è utile in caso di appartamenti molto estesi e con mura spesse, come anche se la casa è suddivisa in più piani in verticale.

Huawei Wi-Fi Q2 Pro: l’offerta Amazon

Huawei Wi-Fi Q2 Pro ha un prezzo di listino non molto basso: costa 230 euro. Per alcuni sarà troppo, perché potrebbero risolvere i loro problemi di Wi-Fi con una semplice Powerline (o una rete Mesh senza Powerline), per altri sarà invece giustificato in quanto potrebbe Huawei Wi-Fi Q2 Pro rivelarsi l’unica soluzione efficace.

Il problema, però, al momento non si pone visto che Huawei Wi-Fi Q2 Pro è oggi in vendita su Amazon ad un prezzo estremamente vantaggioso: 99,90 euro (-130 euro, -57%).

Huawei Wi-Fi Q2 Pro – Wi-Fi Extender Mesh e Powerline

La maggior parte degli utenti hanno trovato Huawei Wi-Fi Q2 Pro efficace per risolvere i propri problemi di connessione, mentre alcuni non hanno trovato giovamento. Dipende tutto da come è fatto l’edificio e, probabilmente, in determinati casi non funzionerebbero a dovere neanche altri prodotti concorrenti. In ogni caso il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gode della normale politica di reso del colosso dell’e-commerce. Vale quindi la pena di provarlo, per poi restituirlo se non si ottiene un risultato soddisfacente.