Huawei XHUD-AR, la guida del futuro passa per la realtà aumentata

Fonte foto: Huawei

Huawei ha rivelato nuovi dettagli sul nuovo head-up display con realtà aumentata, l’XHUD-AR un sistema progettato per migliorare l’esperienza di guida attraverso tecnologie avanzate di visualizzazione e assistenza.

Dalle prime informazioni condivise dal colosso cinese della tecnologia, questo dispositivo offrirà agli utenti una migliorata capacità di identificazione e segnalazione dei veicoli e dei pedoni, adattandosi anche alle condizioni di guida, per garantire maggiore sicurezza in qualsiasi situazione.

Cosa sappiamo di Huawei XHUD-AR

La prima versione degli head-up display di Huawei è stata presentata all’IAA Mobility 2021 di Monaco ma in questi quattro anni di sviluppo, questa tecnologia ha subito un’evoluzione significativa, con il colosso cinese che ha migliorato notevolmente il sistema, garantendo agli utenti un’integrazione ancora più precisa tra mondo reale e realtà aumentata.

Nello specifico l’XHUD-AR si distingue per una serie di caratteristiche avanzate sviluppate per migliorare sensibilmente l’esperienza di guida. Il device, ad esempio, offre il rendering in tempo reale e funzioni di tracciamento avanzato che utilizzando dei sofisticati algoritmi sviluppati da Huawei gli consentono di garantire una maggiore interconnessione tra lo spazio virtuale e l’ambiente reale, allineando con precisione le indicazioni di navigazione alla strada percorsa.

C’è la tecnologia anti-shake che grazie a un altro algoritmo aiuta il display a ridurre circa il 95% gli effetti delle vibrazioni e delle irregolarità del manto stradale per un’immagine stabile e chiara in qualsiasi condizione.

Con la predizione della traiettoria, invece, il device si appoggia a un motore predittivo che analizza i movimenti del veicolo e adatta in tempo reale la posizione delle icone AR, migliorando la leggibilità delle informazioni.

L’adattamento alla guida notturna migliora la visualizzazione in condizioni di scarsa illuminazione, regolando automaticamente le impostazioni dello schermo per garantire la massima visibilità anche di notte.

Le opzioni di sicurezza avanzata, invece, permettono al sistema di fornire avvisi per la presenza di veicoli negli angoli ciechi, di segnalare la presenza di pedoni offrendo al contempo suggerimenti per le manovre da effettuare per evitare eventuali ostacoli sulla strada.

Ci sono infine, le indicazioni di navigazione dinamiche che includono istruzioni per cambi di corsia, frenate e decelerazioni che vengono aggiornate in tempo reale e in base al contesto, per un’assistenza alla guida più intuitiva e affidabile.

Come cambia l’automotive con l’arrivo dell’AR

La presentazione di un device come Huawei XHUD-AR rappresenta un ulteriore passo avanti verso una guida più sicura e immersiva, segnando un punto di svolta per un’integrazione sempre più profonda tra l’intelligenza artificiale e la mobilità del futuro.

Non si tratta solo di un sistema per migliorare la guida e aiutare gli utenti ad avere il controllo di tutto ciò che accade nelle immediate vicinanze, ma rappresenta anche una soluzione più che efficiente per rendere più sicuri i veicoli del futuro.

Da quello che sappiamo Huawei ha già avviato collaborazioni con diversi produttori automobilistici per integrare questa tecnologia nella dotazione dei loro veicoli; tra i vari brand ci sono SAIC, BAIC, Seres, Chery, BYD e JAC ma il numero è certamente destinato ad aumentare da qui ai prossimi anni.