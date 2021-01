I delitti del Barlume: dall'11 gennaio nuove storie Sky Original

La serie tv Sky Original I Delitti del Barlume ritorna a gennaio 2021 con due nuovi e divertenti episodi. La fiction, nata nel 2013, è ispirata ai romanzi di Marco Mavaldi. La scrittura degli episodi è invece affidata a Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi e Roan Johnson, che troviamo anche dietro la cinepresa.

Nel cast ritornano i personaggi amati dal pubblico e interpretati da alcuni famosi attori italiani: da Filippo Timi a Corrado Guzzanti. Nel primo episodio, intitolato “Mare forza quattro” si parla anche del Covid-19. I personaggi si confronteranno con l’arrivo del virus, che sconvolgerà la quotidianità del piccolo paese immaginario di Pineta, insieme ad una mareggiata e un nuovo giallo da risolvere. Senza sottovalutare la drammaticità del momento, I Delitti del Barlume sarà quindi la prima serie italiana a parlare apertamente della pandemia. La trama risulta come sempre ironica e divertente, ma allo stesso tempo, ricca di spunti di riflessione.

I Delitti del Barlume: trama di Mare Forza Quattro

Le vicende del piccolo paese di Pineta sono ancora al centro della trama de I Delitti del Barlume. Nel primo episodio intitolato Mare Forza Quattro troviamo i protagonisti fare i conti con una tempesta e conseguente mareggiata che rovina la sede storica del BarLume. Ciò convince Beppe (Stefano Fresi) e Tizi (Enrica Guidi) e ristrutturare il locale, ma nel corso dei lavori non mancano i litigi con Massimo (Filippo Timi).

Sullo sfondo si narra anche di un virus che sta colpendo in modo sempre più forte l’Italia e il resto del mondo. Questo è l’argomento su cui vertono le chiacchiere del “quartetto uretra”, il simpatico gruppo di amici del paese, composto da Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli). Ogni componente del gruppo ha un’opinione: mentre Emo non è preoccupato, gli altri tre sono terrorizzati e si rinchiudono in casa per evitare contagi.

Nel frattempo, Paolo (interpretato da Corrado Guzzanti) inizia a preparare la resistenza contro il Covid-19, creando una strategia di quarantena sopra le righe.

Naturalmente anche in questa puntata non manca il crimine da risolvere, come nella migliore tradizione del genere giallo. Dopo la mareggiata che si è abbattuta su Pineta viene infatti ritrovato il cadavere di un uomo, che comporterà l’inizio delle indagini da parte del commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino) e dei suoi fedeli agenti.

I Delitti del BarLume: quando esce e dove vederlo

Il primo dei due episodi delle serie Sky Original uscirà oggi lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, ma sarà disponibile anche in streaming su NOW TV e Sky on demand. Sarà disponibile anche in 4K HDR su Sky Q Satellite.