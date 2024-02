I film di Yorgos Lanthimos in streaming (prima di Povere creature!)

Fonte foto: Searchlight Pictures/Disney Italia

Povere creature! (Poor things! è il titolo originale) è in breve tempo diventato uno dei film più amati del regista Yorgos Lanthimos. Premiato con il Leone d’Oro all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e con due Golden Globe e già candidato agli Oscar, il film è uscito al cinema in Italia a gennaio 2024. La trama è tratta dall’omonimo libro del 1992 di Alasdair Gray. La protagonista è Bella Baxter (interpretata da Emma Stone, che è anche produttrice), una giovane donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter (Willem Dafoe) che, affamata di esperienze e libera dai pregiudizi, compie un irresistibile viaggio alla scoperta del mondo e di sé stessa.

Povere creature in streaming

Povere creature! è distribuito da The Walt Disney Company Italia. Sebbene al momento non sia ancora disponibile su nessuna piattaforma di streaming, è possibile che in futuro entrerà a fare parte del catalogo della piattaforma Disney+.

Intanto, però, su diverse piattaforme di streaming (Prime Video, Netflix, NOW, MUBI e altre ancora) sono già disponibili i precedenti film diretti da Yorgos Lanthimos, più volte candidati agli Oscar e tendenzialmente acclamati da pubblico e critica.

Kinetta

L’esordio alla regia di Lanthimos è O kalyteros mou filos – Il mio migliore amico (è co-regista con Lakis Lazopoulos). Uscito nel 2001, al momento il film non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming per il pubblico italiano.

Il film del 2005 Kinetta, invece, è visibile su RaiPlay e su MUBI. Quasi totalmente privo di dialoghi, il film ruota attorno un poliziotto, un fotografo e una cameriera d’albergo che, per cercare di risolvere un crimine, ricreano le diverse scene del delitto. Nel cast ci sono Evangelia Randou, Aris Servetalis, Costas Xikominos e Hector Kaloudis.

Dogtooth

Dogtooth (Kynodontas è il titolo originale), del 2009, è visibile a noleggio su TIM Vision, Apple TV, Amazon Prime Video e Chili. Candidato agli Oscar del 2011 come migliore film in lingua straniera, Dogtooth si svolge in una casa di periferia, circondata da un recinto, in cui una famiglia vive isolata dal resto del mondo. Un giorno il padre, per soddisfare gli appetiti sessuali del figlio, porta a casa Christina, un elemento estraneo che spezzerà l’equilibrio del piccolo mondo chiuso.

The Lobster

Nel 2011 esce Alps, ma anche questo film al momento non si trova disponibile in streaming. The Lobster, successo internazionale del 2015, è invece disponibile su NOW e a noleggio su altre piattaforme, tra cui Amazon Prime Video. In un futuro distopico le persone che restano single vengono portate per legge in un albergo dove hanno quarantacinque giorni di tempo per trovare l’amore. Se ciò non accade, vengono trasformati in un animale a loro scelta. Nel cast ci sono Colin Farrell e Rachel Weisz.

Il sacrificio del cervo sacro

Colin Farrell torna anche nel cast dell’horror sui generis Il sacrificio del cervo sacro, in cui l’inquietante presenza di un adolescente orfano di padre (Barry Keoghan) porta sangue e paura nella vita di un chirurgo e della sua famiglia. Il film è uscito nel 2017 e attualmente è disponibile su NOW e Prime Video.

La favorita

Nel 2018 esce La Favorita, con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Ambientata nell’Inghilterra del XVIII secolo, la trama racconta della silenziosa competizione tra la serva Abigail e la nobile Lady Sarah per ottenere i favori della fragile regina Anna. È disponibile su Netflix e Disney+.