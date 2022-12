I migliori film dedicati ai grandi della musica

Cosa c’è dietro una canzone di successo? Quali sono le vicende umane ed emotive che animano i cantanti più amati, le band più scatenate? Qual è il volto reale – a volte tragico e commovente – di un artista, cosa rimane quando si spengono i riflettori? Nel corso degli anni sono stati numerosi i film che hanno voluto rispondere a queste domande e raccontare il "dietro le quinte" del mondo della musica e dei suoi interpreti più grandiosi. Tra i tanti, ecco qualche titolo consigliato da vedere in streaming.

The Doors

Diretto da Oliver Stone, questo film racconta il percorso musicale dei The Doors negli anni Sessanta e Settanta. Nel cast ci sono Val Kilmer e Meg Ryan. È disponibile su Rakuten TV, Google Play e Apple.

Velvet Goldmine

Questo film degli anni Novanta con Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor e Toni Collette tratteggia la vita del leggendario David Bowie. Si può vedere su CHILI e Prime Video.

Elvis

Uscito nel 2022 e diretto da Baz Luhrmann, il film, come suggerisce il titolo, racconta la vita del celebre Elvis Presley. Alcuni aspetti (spesso controversi) della biografia del cantante sono tralasciati, però: ci si concentra soprattutto sul complicato rapporto con il manager, sulla relazione con la moglie Priscilla Presley e sugli anni dell’ascesa al successo. Il film si può noleggiare su varie piattaforme, tra cui Prime Video.

Ray

Questo film è un omaggio appassionato a Ray Charles, qui interpretato da Jamie Foxx che ha in seguito vinto, per questo ruolo, l’Oscar come migliore attore protagonista. Il biopic si può guardare su CHILI, Google Play, Prime Video e NOW.

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line

Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon portano sul grande schermo la storia d’amore, intrecciata alla musica, tra Johnny Cash e June Allyson. L’interpretazione di Witherspoon le è poi valsa un Oscar. Il film si può vedere su CHILI.

Bohemian Rhapsody

Uscito nel 2018 e diretto da Bryan Singer, il film ripercorre i primi anni di carriera dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Il film ha ricevuto quattro Oscar e si può vedere su Disney+.

Rocketman

Non poteva mancare un omaggio cinematografico a Elton John. Diretto da Dexter Fletcher e con Taron Egerton nei panni del protagonista, il film ripercorre la storia di Elton John con un pizzico di malinconia e ironia. Disponibile su CHILI, Google Play e Prime Video.

If These Walls Could Sing

Il 6 gennaio 2023 uscirà su Disney+ il primo lungometraggio della regista Mary McCartney tutto dedicato agli Abbey Road Studios di Londra, cuore pulsante dell’industria musicale e probabilmente lo studio più famoso al mondo.