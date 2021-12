I migliori film e serie tv in arrivo su Prime nel 2022

L’anno nuovo, su Amazon Prime Video, si preannuncia ricco di novità. Saranno numerosi i film e le serie tv che la piattaforma di streaming metterà a disposizione nel corso del 2022, includendo anche alcuni titoli Amazon Original e Amazon Exclusive.

In realtà già il 2021, su questo fronte, è stato notevole. Gli utenti Prime hanno amato LOL: Chi Ride è Fuori, che ha riscosso uno straordinario successo, e anche The Ferragnez – La serie e Il Principe Cerca Figlio. Come già quest’anno, anche nei prossimi 12 mesi la piattaforma di streaming continuerà a puntare molto sulle produzioni italiane originali e di alta qualità. Ma non solo: c’è grande attesa per film e serie tv di respiro e interesse internazionale, tra cui un film che vede alla regia George Clooney e la serie de Il Signore degli Anelli. Ecco alcune delle tante novità che saranno disponibili su Prime nel 2022.

Serie tv: le nuove uscite su Amazon Prime

Il 17 gennaio 2022 esce su Amazon Prime Monterossi – La serie, tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi e interpretata da un cast tutto italiano. Nel corso dell’anno saranno distribuiti anche The Bad Guy, sul pubblico ministero siciliano Nino Scotellato, che ha dedicato tutta la vita alla lotta alla mafia; Prisma, che parla di adolescenti e stereotipi di genere; e Bang Bang Baby, un crime drama ambientato nella Milano degli anni ’80.

Nella seconda metà di gennaio (nello specifico il 21) è attesa inoltre l’uscita di As We See It, serie tv che tratta il tema dell’autismo, composta da otto episodi. Bisognerà invece aspettare il 2 settembre per Il Signore degli Anelli – La serie, prodotta da Amazon Studios e basata sull’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien.

LOL 2: quando esce la seconda stagione

Stando alle indiscrezioni, nella primavera 2022 potremo finalmente vedere LOL 2 – Chi ride è fuori: la seconda stagione e il cast che prenderà parte a questo secondo capitolo sono stati annunciati da tempo, ma non è ancora nota la data di uscita.

Non è escluso che l’anno prossimo torni sul piccolo schermo anche la serie The Ferragnez, che ha debuttato a dicembre 2021. Anche in questo caso è già stato dichiarato che ci sarà una seconda stagione, ma non si sa quando: non è escluso, però, che possa essere distribuita intorno a dicembre 2022.

Film: cosa arriva nel 2022 su Amazon Prime

Tra i film più attesi su Prime c’è sicuramente The Tender Bar, che uscirà il 7 gennaio. La pellicola è diretta da George Clooney ed è tratta da Il bar delle grandi speranze, romanzo autobiografico di J.R. Moehringer. La scorsa estate era anche stata annunciata l’uscita, nel 2022, del film dedicato alla cantante Laura Pausini, con la regia di Ivan Cotroneo.

Nei primi mesi dell’anno nuovo saranno distribuiti sulla piattaforma di streaming il film I want you back, produzione Amazon Original che racconta del folle e divertente piano di due giovani di riconquistare i rispettivi ex; e Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo della storia diretto da Derek Drymon e Jennifer Kluska.

Abbonati ad Amazon Prime Video per vedere decine di contenuti esclusivi nel 2022