I migliori film sul rapporto tra uomo e natura

La natura raccontata nei film è una costante fonte di meraviglia e di stupore, un’occasione di avventure e di scoperta: del mondo, ma anche di se stessi. Spesso, però, ne viene narrato anche un lato oscuro e rischioso: quello apparentemente più crudele, indifferente nei confronti della vita umana.

Il poeta Giacomo Leopardi la chiama non a caso "Natura matrigna", sostenendo che essa non abbia nei confronti degli esseri umani un riguardo maggiore di quello riservato alle formiche. La verità è che la natura ha le sue leggi e le sue regole da rispettare: cercare di oltrepassarle, con l’arroganza e la convinzione di superiorità che spesso caratterizzano l’azione umana, può avere esiti terribili. Anche questa sfumatura del confronto-scontro tra uomo e natura è stata frequentemente esplorata dai film, molti dei quali sono sulle principali piattaforme di streaming. Ecco qualche consiglio.

Wild

Nel bel mezzo di una crisi esistenziale, dopo la morte della madre e la fine del suo matrimonio, una giovane donna decide di percorrere da sola a piedi il Pacific Crest Trail, impegnativo trekking negli Stati Uniti. La protagonista di questa avventura non sa molto di escursionismo e di vita all’aria aperta, ma è pronta a mettersi alla prova. E a imparare.

Basato sul libro autobiografico di Cheryl Strayed, il film ha per protagonista Reese Witherspoon. È disponibile su Disney+ e, per acquisto o noleggio, su Chili, Google Play, TIMVision e Prime Video.

Cast Away

Un naufrago su un’isola deserta: quale miglior personaggio, se non un moderno Robinson Crusoe, può raccontare il rapporto complesso tra uomo e natura selvaggia?

Il film del 2000, disponibile su Prime Video, è diventato un cult. Il protagonista è interpretato da Tom Hanks, che per questo ruolo ha vinto il Golden Globe.

Into The Wild

Un giovane uomo in fuga dalla società va a vivere da solo a contatto con la natura selvaggia. Ma proprio qui, in un vecchio autobus abbandonato in Alaska, trova inaspettatamente la morte.

È questa la vera storia di Christopher McCandless, prima raccontata nel libro di Jon Krakauer e poi nel film diretto da Sean Penn, disponibile su Chili e Prime Video.

Revenant

Diretto da Alejandro González Iñárritu, questo film (disponibile su Netflix) ha per protagonista Leonardo DiCaprio. La trama è ambientata nel 1823: la guida Hugh Glass, dopo un attacco da una tribù di nativi americani prima e di un orso Grizzly poi, affronta un pericoloso viaggio in solitaria nella natura incontaminata.

Grizzly Man

In questo sconvolgente documentario del 2005 (disponibile su Chili) viene raccontata la storia dell’attivista Timothy Treadwell, che ha vissuto tredici anni fra gli orsi d’Alaska.

Tramite le riprese amatoriali svolte dallo stesso Treadwell, il film mostra come l’uomo fosse riuscito ad avvicinarsi agli orsi. Il tragico epilogo avviene nel 2003 quando un esemplare estraneo al branco lo sbrana.