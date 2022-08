I migliori horror usciti quest'anno (fino ad ora)

Nel 2021 non sono mancati i film horror applauditi da pubblico e critica. Tra i più apprezzati c’è stato ad esempio Old di M. Night Shyamalan (disponibile a noleggio su Chili e Prime Video), ambientato in una misteriosa spiaggia nella quale si invecchia velocemente e da cui non sembra possibile scappare.

Su Netflix l’anno scorso è uscito l’horror italiano A Classic Horror Story, in cui i tipici meccanismi dei film di paura si mescolano all’ironia. Malignant (a noleggio su Prime Video, Chili, TIM Vision e altre) è invece un horror "duro e puro" e a basso budget su un inquietante legame tra una donna e alcuni brutali omicidi commessi ai danni delle persone intorno a lei. Sebbene l’anno non sia ancora terminato, anche il 2022 fino a oggi ha già sfornato diverse pellicole da brividi che vale la pena vedere. Alcune sono già disponibili sulle piattaforme di streaming, mentre altre lo saranno in futuro.

Incantation

Disponibile su Netflix da luglio, questo film horror cinese di Kevin Ko è stato campione di incassi nei cinema di Taiwan e ora è visibile in streaming in lingua originale o in inglese con sottotitoli in italiano. La protagonista Li Ronan, dopo che una malattia (ufficialmente una malattia mentale, ma in realtà una maledizione oscura) l’ha costretta in passato a rinunciare alla figlia biologica Dodo, sta cercando di adottarla. Una volta riacquisita la custodia di Dodo, però, la maledizione ritorna.

X – A sexy horror story

Uscito in Italia lo scorso luglio, per ora non è ancora disponibile in streaming. Spaventoso e divertente, il film è diretto da Ti West e racconta la raccapricciante avventura di un gruppo di lavoratori nell’industria porno cinematografica che, in cerca di un set per girare clandestinamente un film hard, si fermano nel capanno di un’anziana coppia conservatrice.

Watcher‎

La protagonista di questo film è la giovane Julie che si trasferisce a Bucarest con il marito originario della Romania. Trovandosi spesso da sola, la donna si sente spesso seguita e osservata… Uscito a giugno negli Stati Uniti e atteso in Italia a ottobre, per vedere questo film in streaming occorrerà ancora molta pazienza.

Black Phone

Al momento disponibile su Chili, in questo thriller horror di Scott Derrickson un tredicenne viene rapito da un sadico che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato. Il ragazzino scopre di riuscire a sentire, tramite un telefono disconnesso, le voci delle precedenti vittime, che sono determinate a fare in modo che non succeda di nuovo ciò che è accaduto a loro.

Crimes of the future

Inquietante e fantascientifico, il film è al momento disponibile su Prime Video all’estero: c’è quindi la speranza che possa essere incluso in tempi non lunghi anche nel catalogo italiano. In un futuro non meglio definito, il protagonista (Viggo Mortensen) coltiva organi extra e la sua compagna (Léa Seydoux) li rimuove chirurgicamente durante uno spettacolo. L’arrivo di nuovi personaggi fa prendere agli eventi una piega inaspettata.