Huawei P60 ufficiale caratteristiche e prezzi

Huawei ha presentato ufficialmente i tre modelli della scuderia P60 annunciando l’arrivo di Huawei P60 standard, Huawei P60 Pro e Huawei P60 Art, una sorta di edizione deluxe che promette un’estetica più curata e una maggiore attenzione verso i dettagli. Ed è proprio questo il primo elemento che consente di distinguere le varie versioni in commercio che differiscono per qualche elemento del comparto tecnico e nel design, leggermente smussato nelle forme soprattutto nella versione Art.

Huawei P60: caratteristiche tecniche

Il P60 standard ha uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2.700×1.220 pixel e refresh fino a 120 Hz. Il processore in dotazione è uno Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso in uso su tutti e tre i modelli e disponibile esclusivamente con connettività 4G, per colpa del ban imposto all’azienda cinese dal Governo americano.

Però, colosso della telefonia forse per ovviare a questo "piccolo" inconveniente ha pensato di dotare i nuovi smartphone di comunicazione satellitare bi-direzionale che utilizzerà l’ecosistema cinese di satelliti di Beidou.

Il quantitativo di RAM nel dispositivo non è stato rivelato ufficialmente, mentre lo spazio di archiviazione coprirà diversi tagli dai 128 GB fino a 512 GB, espandibili.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 48 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 13 MP e un obiettivo periscopico da 12 MP. La selfiecamera, invece, sarà da 13 MP. La batteria è da 4.800 mAh con ricarica cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W. Come ben noto, Huawei non può utilizzare Android, per cui il nuovo smartphone monta HarmonyOS 3.1.

Huawei P60 è disponibile in quattro varianti di colori: Rococo White, Feather Sand Black, Emerald e Feather Sand Purple.

Huawei P60 Pro: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la versione Pro del P60, condivide col fratello minore buona parte delle specifiche tecniche appena viste. Huawei P60 Pro ha quindi uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2.700×1.220 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sempre unicamente in 4G. Non ci sono conferme sulla RAM perché anche in questo caso non sono state date maggiori specifiche.

La prima variazione riguarda lo spazio di archiviazione col modello Pro che rinuncia al taglio da 128 GB, ripiegando esclusivamente su 256 o 512 GB di spazio, espandibile tramite microSD.

Anche il comparto fotografico subisce una modifica, mantenendo il sensore principale da 48 MP con OIS e quello ultra-grandangolare da 13 MP, ma cambiando l’ultima fotocamera in dotazione con una ottimizzata per la visione notturna da 48 MP con OIS, zoom ottico 3,5X e digitale 100X. La selfiecamera rimane invariata.

Anche la batteria rimane la stessa da 4.800 mAh con ricarica cablata a 66 W e wireless a 50 W. Così come non cambia la dotazione del sistema operativo HarmonyOS 3.1 e le stesse quattro colorazioni disponibili.

Huawei P60 Art: caratteristiche tecniche

Anche il modello Huawei P60 Art può contare sulle stesse identiche caratteristiche di cui sopra, col medesimo schermo OLED da 6,67 pollici e il SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Anche stavolta non ci sono indicazioni riguardo la RAM, mentre lo spazio di archiviazione parte da 512 GB e arriva ad un massimo di 1 TB. Entrambe le versioni sono espandibili tramite microSD.

Anche nella versione Art cambia il comparto fotografico, mantenendo la fotocamera principale da 48 MP e quella per la visione notturna, sempre da 48 MP con OIS, zoom ottico 3,5X e digitale 100X. Cambia il sensore ultra-grandangolare e Huawei sceglie di installarne uno da 40 MP. Invariata la fotocamera frontale.

La batteria in questo caso sale a 5.100 mAh ma sempre con ricarica cablata a 66W e wireless a 50W. Rimane invariato il sistema operativo HarmonyOS 3.1, ma cambia la disponibilità dei colori con Huawei P60 Art che è disponibile in Blue Sea e Quicksand Gold.

Leggermente diverso, invece, il design di questa versione: in particolare il modulo fotografico è inserito in un’isola a rilievo dalla forma diversa rispetto a quella degli altri due modelli.

Huawei P60: quanto costerà

L’evento di presentazione dei diversi modelli di Huawei P60 riguarda, al momento, solo i mercati cinesi e non ci sono indicazioni sull’eventuale finestra di lancio globale. Sappiamo, però, che la data di lancio in Italia verrà comunicata solo durante un apposito evento il 9 maggio, quindi questi modelli non potranno arrivare prima di quella data. Per quanto riguarda i prezzi, invece, ecco quelli cinesi, con il cambio attuale in euro: