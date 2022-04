I nuovi notebook Asus ROG sono arrivati in Italia

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova lineup di notebook ROG che, a detta del colosso di Taiwan, dovrebbero assicurare un’esperienza di gaming straordinaria. I notebook integrano al loro interno i più avanzati processori AMD e Intel, accoppiati a schede grafiche AMD e Nvidia di ultima generazione.

La nuova gamma di prodotti targati Asus, ora disponibili sul mercato italiano, include i laptop ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, il tablet da gaming il ROG Flow Z13, i rinnovati ROG Flow X13, ROG Strix SCAR e Strix G, ROG Zephyrus M16 e G15. Con questi nuovi prodotti dedicati ai gamers, Asus mira ad “innalzare i limiti delle prestazioni, con innovazioni leader che garantiscono la massima potenza ai giocatori“. Tutti i nuovi ROG contano sul sistema operativo Windows 11, switch MUX per massimizzare le performance delle GPU e metallo liquido per ottimizzare il raffreddamento, permettendo così all’hardware di dare il massimo per un tempo prolungato.

ROG Flow Z13

Ultrasottile e leggero, il tablet da gaming ROG Flow Z13 ha una CPU fino a Intel Core i9-12900H, una GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e fino a 16GB di RAM LPDDR5 a 5.200 MHz. Lo schermo del device è Full HD con refresh rate a 120 Hz e copertura sRGB al 100%. Inoltre, il pannello (formato 16:10) è compatibile Dolby Vision, è in vetro Corning Gorilla, ha l’Adaptive Sync e e offre 500 nit di luminosità e certificazione Pantone.

Flow Z13 permette di giocare con il tradizionale mouse, con l’input tattile e con i gamepad. Lo stand integrato può essere aperto fino a 170° e tutti i componenti sono posizionati dietro il display, anziché sotto la tastiera. Con la tecnologia ROG Intelligent Cooling con camera di vapore l’aria fresca circola facilmente, garantendo prestazioni elevate più a lungo.

Il ROG Flow Z13 (GZ301Z) è già disponibile al prezzo consigliato di 2.349 euro.

ROG Strix SCAR

Progettato pensando agli appassionati di eSport, ROG Strix SCAR vanta chip fino a Intel Core i9-12900H e una RAM fino a 32 GB, GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (17’’) o sino a Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (15’’).

Il design del ROG Strix SCAR è personalizzabile ed arricchito da LED RGB. Disponibile nei modelli da 15 pollici e 17 pollici, ROG Strix SCAR costa (rispettivamente), 3.119 euro (prezzo di partenza) e 2.339 euro (prezzo di partenza).

ROG Strix G

I ROG Strix G15 e G17 (da 15’’ o 17’’) sono provvisti di un processore fino a AMD Ryzen 9 6900HX, una GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3070 Ti a 150 W con Dynamic Boost e una RAM fino a 16 GB. Il modello G15 offre opzioni di visualizzazione Full HD a 300 Hz e QHD a 165 Hz, mentre il G17 offre Full HD a 360 Hz e QHD a 240 Hz.

ROG Strix G da 15 pollici ha un prezzo consigliato a partire da 1.499 euro, mentre si parte da 1.929 euro per la variante da 17 pollici.

ROG Zephyrus M16

Il notebook, con cerniera ErgoLift a 180°, ospita una potente CPU Intel Core i9-12900H con GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop, accoppiato a fino a 32 GB di RAM DDR5 4800MHz e fino a 2TB di memoria PCIe 4.0. Quasi senza bordi e con un rapporto schermo-corpo del 94%, il ROG Zephyrus M16 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.999 euro.

ROG Zephyrus G15

Il laptop conta su una CPU AMD Ryzen 9 fino a 6900HS e una GPU fino a GeForce RTX 3080 Ti, associato fino a 32 GB di RAM DDR5 fino a 4800MHz. Il ROG Zephyrus G15 è dotato di un doppio slot M.2 che è disponibile fino a 1TB di archiviazione. La cerniera ErgoLift a 180 garantisce maggiore flessibilità e una migliore visione dei contenuti, mentre l’ampio touchpad facilita la navigazione.

Il pannello è un WQHD fino 240Hz e il prezzo del nuovo ROG Zephyrus G15 è a partire da 2.599 euro.

ROG Zephyrus Duo 16

Il più costoso e futuristico fra i nuovi prodotti Asus è il ROG Zephyrus Duo 16 che, grazie al doppio display secondario ScreenPad Plus, raggiunge alte vette di innovazione. Il pannello secondario, infatti, si solleva e scorre verso il display principale, mentre il laptop si apre attraverso una nuova cerniera a 4 direzioni. Rispetto alla generazione precedente, questa soluzione regala un’esperienza di visione quasi senza cornice.

Il display principale è il ROG Nebula HDR, mini-LED 16:10 QHD che vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz ed è certificato VESA DisplayHDR 1000 con un rapporto di contrasto di 100.000:1. In alternativa, è possibile scegliere il display Dual Spec, che consente di selezionare, in base alle esigenze, la modalità di utilizzo preferita e più adatta tra 4K a 120 Hz e Full HD a 240 Hz.

Il notebook è alimentato da un processore AMD Ryzen 9 6900HX e una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti a 165 W e conta sull’inedito Liquid Metal Conductonaut Extremee dalla presa d’aria AAS Plus 2.0. Posizionata in corrispondenza del pannello secondario rialzato, è in grado di generare il 30% in più di flusso d’aria.

Il ROG Zephyrus Duo 16 sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo consigliato e a particre da 4.499 euro.

ROG Zephyrus G14

Con un form-factor elegante e ultraportatile, il rinnovato Zephyrus G14 è provvisto di un processore fino a AMD Ryzen 9 6900HS e una scheda grafica fino a AMD Radeon RX 6800S, utiliz ad assicurare le migliori prestazioni possibili. Dal peso di 1,72 kg, il Zephyrus G14 è disponibile anche con l’aggiornamento dell’iconico AniMe Matrix, una serie di LED posizionati sul coperchio che sono in grado di attivare animazioni personalizzabili.

Zephyrus G14 è anche provvisto del nuovo ROG Nebula Display, in formato 16:10, con un refresh rate di 120 Hz e risoluzione QHD con 500 nit di luminosità di picco, copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 e un tempo di risposta di 3 ms. Non mancano, a bordo di questa macchina, le tecnologie Adaptive Sync, la certificazione Pantone e Dolby Vision.

Il ROG Zephyrus G14 sarà presto disponibile a partire da 2.599 euro.

ROG Flow X13

A bordo di questo dispositivo troviamo il processore Ryzen 9 6900HS e la GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Dal formato 2-in-1, questo notebook è compatto e leggerissimo. Lo schermo è nelle opzioni 4K UHD a 60 Hz e FHD 120Hz .

Il nuovo ROG Flow X13 sarà disponibile a partire dalle prossime settimane, al prezzo consigliato a partire da 1.949 euro.