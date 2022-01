I nuovi Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon: ora sappiamo tutto

Probabilmente, i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S8 di Samsung hanno ancora pochi segreti da svelare, a causa di Amazon Italia. Il marketplace italiano, infatti, ha pubblicato per sbaglio le schede prodotto di Tab S8, S8 Plus ed S8 Ultra, mettendo in mostra le immagini e le colorazioni dei tre dispositivi, nonché alcune loro specifiche.

Inoltre, sembrano non mancare neanche i prezzi e la data di disponibilità di almeno una delle tre versioni, che confermerebbero le previsioni dei giorni scorsi. Tutto ciò non può che significare che Samsung è ormai in procinto di presentare i modelli della serie e che probabilmente lo farà lo stesso giorno della presentazione dei Galaxy S22. Le caratteristiche tecniche pubblicate (e poi rimosse) da Amazon non sono complete e non è escluso che ci sia anche qualche imprecisione. Tuttavia, trovano conferma le diverse indiscrezioni trapelate in precedenza, soprattutto quelle relative al display, al processore e alla capacità della batteria.

Samsung Galaxy Tab S8 ed S8 Plus, come sono fatti

A colpo d’occhio, Galaxy Tab S8 e la sua versione Plus sono molto simili fra loro, ma il primo ha display da 11 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre il secondo da 12,4 pollici con risoluzione 2.800 x 1.752 pixel. Probabilmente, saranno due pannelli AMOLED. Entrambi i tablet sono molto sottili, con Tab S8 che misura 25,38 x 16,53 x 0,63 centimetri, contro i 28,5 x 18,5 x 0,57 centimetri del Tab S8 Plus, e pesano rispettivamente 507 e 572 grammi.

Tutti e due sono dotati di processore Qualcomm – ma non è specificato quale – e dovrebbero essere disponibili le opzioni solo WiFi e con connettività 5G. Per quanto riguarda la batteria, Galaxy Tab S8 ne ha una da 8.000 mAh, mentre il modello Plus da 10.090 mAh.

Entrambi i tablet Samsung hanno una fotocamera da 13 megapixel (forse il sensore primario posteriore), hanno sistema operativo Android 12, S Pen con aggancio magnetico e colorazioni nera, bianca e rosa. Un altro dettaglio che si nota dalle immagini è la banda nera sul lato posteriore che accoglie due sensori fotografici insieme al flash LED.

Non ci sono dettagli riguardo ai prezzi e alla data di disponibilità di Galaxy Tab S8 ed S8 Plus, ma dovrebbero arrivare a febbraio e costare meno di 1.000 euro, a seconda del quantitativo di memoria e del tipo di connettività.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha display ha una diagonale di 14,6 pollici, risoluzione 2.960×1.848 pixel e dovrebbe essere un Super AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Dalle immagini si nota la presenza della tacca (o notch) in una delle cornici, che accoglie doppi sensori fotografici. Tab S8 Ultra pesa 728 grammi e misura 32,64 x 20,86 x 0,55 centimetri e la sua colorazione è solo nera.

Il processore è sempre Qualcomm – e qui è probabile l’utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 1 – mentre la batteria ha una capacità di 11.200 mAh. Come sugli altri due tablet Samsung, sono presenti una fotocamera da 13 megapixel, S Pen con collegamento magnetico, sistema operativo Android 12 e versioni solo WiFi e WiFi + 5G.

Secondo quanto apparso su Amazon Francia, Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe costare 1.159,34 euro nella versione WiFi con memoria interna da 128 GB e 1.308,10 euro nella versione 5G con lo stesso quantitativo di memoria. Altro suggerimento importante è fornito dalla data di disponibilità: il tablet top di gamma Samsung dovrebbe essere sul mercato a partire dal 25 febbraio.