I nuovi Smart TV 4K Panasonic economici sono arrivati in Italia: quanto costano

Annunciati due mesi fa, i nuovi Smart TV 4K Panasonic della serie JX600 si apprestano ad essere disponibili sul mercato italiano. Due le versioni, 43 e 55 pollici, per una serie con l’obiettivo di competere su una fascia di mercato dove la concorrenza è tanta e offre soluzioni di alta qualità con prezzi concorrenziali, alla portata di molti.

Insomma, non è semplice la sfida di Panasonic, ma i due nuovi Smart TV 4K economici della serie JX600 sembrano avere tutto ciò che occorre per dire la propria all’interno del mercato italiano. Le diagonali sono quelle più acquistate, dunque il pubblico non manca di certo, e tra compatibilità con numerosi standard che sono sinonimo di un’esperienza di livello, come Dolby Vision, HDR10, HLG e Dolby Atmos, chi si vorrà acquistare nelle prossime settimane una nuova Smart TV non potrà non tenere in considerazione i due nuovi modelli di Panasonic. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi Smart TV 4K Panasonic economici.

Nuovi Smart TV 4K Panasonic: come sono

Entrambi i nuovi Smart TV 4K Panasonic economici possiedono uno schermo di tipo LCD VA con risoluzione Ultra HD e retroilluminazione Edge LED, mentre la frequenza di aggiornamento delle immagini può arrivare al massimo a 60 Hz. Per offrire le massime prestazioni in termini di qualità delle immagini i progettisti Panasonic hanno integrato gli standard Dolby Vision, HDR10 e HLG, con il primo che implementa i metadati fotogramma dopo fotogramma: ciò significa che informazioni come il colore e la luminosità cambiano in modo continuo e dinamico, rendendo l’esperienza di visualizzazione – secondo l’azienda – più immersiva.

Inoltre l’elaborazione dei segnali è a carico dell’Advanced Video Processor/Engine, e per la loro ottimizzazione ci sono soluzioni come il 4K Colour Engine e la tecnologia 4K 1200 Hz RMR (acronimo di Real-Light Motion Rate) per gestire al meglio possibile le immagini in movimento. Insomma, economici sì i nuovi Smart TV 4K Panasonic, ma non per questo incapaci di offrire una qualità di un certo livello.

Qualità che si ritrova anche nel comparto audio, dove non manca il supporto al Dolby Atmos che, dice Panasonic, “ti fa sentire al centro di un film, di uno spettacolo, di un evento sportivo, di un gioco o di un concerto", supportato da due altoparlanti da 10 watt ciascuno. Inoltre, proprio grazie alla compatibilità con il Dolby Atmos, i nuovi Smart TV 4K Panasonic economici possono simulare l’effetto surround per accrescere il coinvolgimento grazie a delle modalità preconfigurate per diversi tipi di scenari di utilizzo, come ad esempio musica, cinema, dialoghi eccetera, anche se c’è la possibilità di intervenire manualmente nella regolazione dei singoli parametri audio.

Sui nuovi Smart TV 4K Panasonic economici non manca la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa (ma non sono integrati), con le app dei servizi streaming più diffusi (Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, eccetera) e nemmeno i controlli vocali. Ci sono il Wi-Fi dual band, un’uscita ottica digitale, un jack da 3,5 mm e tre ingressi HDMI con compatibilità Ultra HD a 60 Hz e HDCP 2.2, mentre il canale di ritorno audio (ARC) è disponibile sulla HDMI 2.

Nuovi Smart TV 4K Panasonic: quanto costano

I nuovi Smart TV 4K Panasonic economici sono già presenti sul sito ufficiale Panasonic, e anche se ancora non sono disponibili all’acquisto sembra che lo saranno presto. I prezzi di listino però sono già noti: 499,99 euro per la versione da 43 pollici, 699,99 euro per quella da 55 pollici.