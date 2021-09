Smart TV: Panasonic presenta due nuovi modelli Android TV per l'Europa

In arrivo in Europa altre due smart TV di Panasonic, entrambe con risoluzione 4K e con sistema operativo Android TV. Si tratta di due modelli della gamma JX600, rispettivamente da 43 e 50 pollici, che si posizionano sotto a quelli della gamma JX800 lanciati a marzo.

Non è ancora ufficiale l’arrivo di questi ultimi due TV anche in Italia, ma è molto probabile visto che i JX800 sono già disponibili. Si tratta, comunque, di due modelli con pannello LED di fascia media e dal prezzo che si presume in linea con le buone caratteristiche tecniche. Media anche la scheda tecnica, con tutto ciò che ci si aspetta da una TV di questo prezzo ma niente di più. La vera novità, rispetto al passato, è l’abbandono del sistema operativo My Home Screen, in favore dell’ormai universale Android TV di Google. Panasonic mette poi in luce la piena compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa.

Panasonic JX600: caratteristiche tecniche

Le due Panasonic JX600 sono Smart TV da 43 e 50 con pannello LED di tipo Edge, cioè con i LED di illuminazione dei pixel disposti sul bordo dello schermo. Per il resto le informazioni comunicate da Panasonic su questo modello sono ancora poche: sappiamo però che avrà 3 porte HDMI 2.0b con HDCP 2.2, due porte USB 2.0, una porta di rete Ethernet uno slot Common Interface Plus per le smart card.

Dal punto di vista audio troveremo la classica uscita digitale ottica, una uscita per le cuffie e due speaker integrati con la solita (bassa) potenza dei TV moderni: 10+10 Watt. Con potenze del genere è sempre consigliabile aggiungere una soundbar di buona qualità.

Panasonic JX600: quanto costa

I prezzi in euro dei due Panasonic JX600 da 42 e 50 pollici non sono stati ancora rivelati. Sappiamo però che arriveranno ad ottobre sul mercato britannico al prezzo di 449,99 sterline (circa 525 euro) per il modello da 43 pollici e 549,99 sterline (circa 642 euro) per quello da 50 pollici.

La serie JX800, già disponibile anche in Italia è ben più cara: il modello da 50 pollici costa 300 euro in più.