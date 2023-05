I nuovi Smart TV OLED LG Z3 8K arrivano in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi televisori OLED LG Z3 stanno per arrivare in Italia nelle due versioni da 77 e 88 pollici, come confermato sul sito ufficiale. Eredi naturali degli LG Z2, per questi nuovi televisori l’azienda ha ripreso buona parte delle caratteristiche tecniche già viste sui modelli precedenti, proponendo un aggiornamento del processore e del sistema operativo.

Si tratta del modello di punta di LG e in quanto tale offre specifiche da top di gamma, a partire dal processore Alpha 9 di sesta generazione che consente un ulteriormente miglioramento della qualità dell’immagine grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da LG, che vengono elaborati in modo ancor più veloce e preciso.

LG Z3: scheda tecnica

Gli LG Z3 hanno un display OLED con risoluzione 8K (7.680×4.320 pixel) e refresh rate a 100 Hz. Queste Smart TV sono compatibili con i formati Dolby Vision, HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore presente su questi modelli è l’Alpha 9 AI di sesta generazione, e ha il compito di gestire i potenti algoritmi AI sviluppati da LG per ottimizzare le immagini.

Tra le funzioni a disposizione dell’utente il Super Upscaling 8K AI, che incrementa la risoluzione di un qualsiasi contenuto fino a quella nativa dello schermo, cioè 8K, senza che l’immagine "sgrani" o abbia dei difetti visibili. L’AI Picture Pro 8K, invece, migliora la qualità dell’immagine riprodotta e il Dynamic Tone Mapping Pro adatta i contenuti in HDR allo schermo dividendo ogni fotogramma in 20.000 zone diverse, trattate singolarmente.

Per la riproduzione audio troviamo una soluzione con 4.2 canali con la potenza di 60W per il 77 pollici e di 80W per l’88 pollici. Anche qui entrano in gioco gli algoritmi di intelligenza artificiale di LG che, ad esempio, grazie alla funzione AI Sound Pro consentono alla TV di creare un upmix virtuale a 9.1.2 canali.

Tra le altre caratteristiche NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, sviluppate per sincronizzare i frame prodotti dalla scheda video o dalla console collegati alla TV per giocare con quelli riprodotti sul televisore e la Modalità automatica a bassa latenza (ALLM) per ottenere un lag più basso possibile durante il gioco.

Il sistema operativo è webOS 23 di LG che permette all’utente l’utilizzo di diverse app, tra cui quelle per lo streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN, Apple TV+.

Le connessioni disponibili sulle Smart TV LG Z3 sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.0, 4 ingressi HDMI 2.1, 3 porte USB (di cui 1 USB 3.0) e una porta LAN.

Infine, per quanto riguarda il design, va notato che il modello da 77 pollici ha i classici piedini di appoggio mentre quello da 88 pollici poggia su una struttura a parallelepipedo cavo al suo interno.

LG Z3: quanto costano

I nuovi LG Z3 sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda ma non ancora acquistabili, al prezzo del modello da 77 pollici è di 11.999 euro, e sale di ben 2.000 euro rispetto al precedente Z2 uscito lo scorso anno.

Per l’88 pollici, sulla pagina ufficiale non sono ancora disponibili indicazioni sul prezzo. Il modello precedente, a parità di pollici, aveva un prezzo di 24.999 euro.