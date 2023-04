I The Jackal fanno un annuncio a sorpresa

«Sapevamo che un giorno sarebbe potuto succedere ma non pensavamo che sarebbe successo a tutti quanti insieme contemporaneamente! Dopo quasi 9 mesi di lavoro in cui abbiamo tenuto tutto segreto però possiamo annunciare che sta per vedere la luce la prima serie The Jackal». Con queste parole il gruppo comico nato a Napoli nel 2005 ha annunciato l’uscita della sua prima serie tv comedy su Prime Video, intitolata Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget.

L’annuncio della serie tv dei The Jackal

Che ci fosse qualche novità nell’aria era chiaro già il giorno prima dell’annuncio ufficiale della nuova serie tv, arrivato nella mattina di mercoledì 12 aprile. Nelle ore precedenti, infatti, tutti i contenuti del profilo Instagram dei The Jackal sono stati inspiegabilmente cancellati. Al loro posto è rimasta visibile una sola immagine, senza alcun commento: una sorta di ecografia in cui si intravede il logo del gruppo comico. Un chiaro indizio di un nuovo progetto in gestazione.

«Stiamo per dare alla luce la prima serie The Jackal», hanno confermato il giorno successivo i membri del gruppo comico napoletano, postando online delle foto in cui Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello esibiscono un enorme pancione da nono mese di gravidanza. In effetti, la data di uscita della serie – o forse dovremmo dire la data del parto? – non è lontana: mancano solo poche settimane.

Di cosa parla la serie dei The Jackal

La serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è prodotta e ideata dalla content factory The Jackal e racconta le vicende di una piccola agenzia digital che, nonostante i grandi sogni e le inesauribili ambizioni, si barcamena quotidianamente in una modesta realtà di provincia tra clienti eccentrici, piccoli influencer tragicomici e brand locali un po’ sfigati.

I protagonisti della serie sono Ciro, Fabio, Fru e Aurora. Sono colleghi, ma soprattutto amici: nella trama della serie comedy, infatti, non mancano uscite collettive, flirt in ufficio e gesti di solidarietà reciproci. L’arrivo nell’agenzia di una nuova manager porterà un’ondata di rinnovamento e dimostrerà che anche un’esistenza normale, senza brand di lusso né milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai al tuo fianco gli amici giusti.

Il cast di Pesci piccoli

Oltre ai già citati Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, nel cast di Pesci piccoli ci sono Martina Tinnirello, Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza e Giovanni Anzaldo. Ci sono inoltre Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi e Mario Zinno.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, la serie è diretta da Francesco Ebbasta, che l’ha anche ideata insieme ad Alessandro Grespan. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Ebbasta, Grespan, Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

Quando esce Pesci piccoli

Pesci piccoli sarà disponibile in streaming su Prime Video dall’8 giugno.

