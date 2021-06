5 idee per un regalo tecnologico all'insegnante dei tuoi figli

In molte zone d’Italia l’anno scolastico 2021 è giunto al termine. Altrove il fine lezioni è questione di qualche giorno, poi bambini e ragazzi potranno dedicarsi al periodo estivo senza troppi pensieri, al termine dell’ennesimo anno trascorso tra lezioni in presenza e didattica a distanza per via della pandemia da Covid-19.

Oltre a coltivare la speranza che il prossimo anno scolastico torni a conoscere un po’ della spensieratezza pre-Covid, qualcuno sta affrontando proprio in questi giorni uno dei dilemmi principe di chi ha figli in età scolastica: quale regalo tecnologico per l’insegnante? Anzitutto è bene sfatare un mito: la legge italiana permette ai genitori di fare regali agli insegnanti a condizione che questi siano di “modico valore“, definizione che traslata in cifre include gli oggetti di valore inferiore a 150 euro. Quindi sì, fare un regalo all’insegnante dei figli è perfettamente legale se il dono non supera i 150 euro. Per aiutarvi ad individuare dei prodotti tecnologici perfettamente in target, abbiamo selezionato cinque proposte sotto i 50 euro (tranne una).

Abbonamento ad Audible

Audible è il servizio di audiolibri in streaming sviluppato da Amazon. Il principio alla base è semplice: invece che ascoltare la musica su Spotify o su Amazon Prime Music, con Audible si possono mettere a frutto i “tempi morti" con la cultura letteraria letta da un professionista.

Difficile che un insegnante non rimanga affascinato da un servizio che consente di ascoltare senza limiti più di 2.000 audiolibri di varia natura in lingua italiana e oltre 60.000 in altre lingue. Generi? Grandi classici, romanzi d’avventura, romanzi rosa, gialli, thriller, libri per ragazzi e altro ancora.

Amazon Audible costa 9,99 euro al mese, ma fino al 22 giugno è in promozione per il Prime Day 2021: primi 30 giorni gratuiti e rinnovo automatico per i clienti Prime a 7,99 euro al mese per il primo anno, dopo il quale viene applicato il prezzo standard di 9,99 euro al mese. Sempre ai clienti Prime, la promozione offre 15 euro di buono sconto su Amazon.

Per regalare un abbonamento ad Audible ad una persona è possibile farlo tramite un buono Amazon (leggi sotto).

Puntatore laser per presentazioni

Il puntatore laser wireless per presentazioni di Doosl è perfetto per coloro che cercano il pensierino tech meno costoso con un occhio alla funzionalità. A meno di 15 euro, il puntatore di Doosl garantisce fino a 100 metri di distanza effettiva per utilizzare il puntatore ed i comandi integrati: pagina su, pagina giù, avviare e scorrere le diapositive, schermo nero per la presentazione di PowerPoint.

Per il suo funzionamento non è richiesto alcun driver e funziona con i sistemi operativi più diffusi: Windows 2003, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Linux.

Puntatore laser per presentazioni

Chiavetta USB

Anche la chiavetta USB 3.0 Ultra Flair di SanDisk è un ottimo compromesso per chi non vuole spendere troppo. A nostro avviso la versione da 128 GB offre il compromesso migliore in termini di capacità e prezzo, ma è disponibile in tagli da 16 a 512 GB.

Costruzione in metallo, prestazioni di livello, compattezza ed un marchio leader nel settore.

Chiavetta USB 3.0 da 128 GB

Amazon Kindle

Per coloro che preferissero prassi più tradizionali degli audiolibri di Audible ma più tecnologiche di un libro, c’è l’evergreen Kindle di Amazon. È vero, sfora il budget dei 50 euro che ci eravamo dati per questi regali tecnologici per insegnanti, ma è impossibile tenere fuori il Kindle.

Quel che ci ha portati ad includere quello che probabilmente è l’ebook reader più conosciuto al mondo, il Kindle, è il fatto che va spesso in sconto a cifre abbastanza inferiori ai 79,99 euro di listino. Da tenere d’occhio e da valutare seriamente un prodotto che consente di contenere migliaia di titoli da leggere ovunque grazie allo schermo retroilluminato da 6 pollici. E poi si può sfruttare la promozione su Amazon Kindle Unlimited.

Amazon Kindle con luce frontale integrata

Buono Amazon

E poi c’è lui, il perfetto salva-regalo: il buono Amazon. Sarà triste, banale o scontato, ma dopotutto il buono Amazon è terribilmente utile.

I buoni regali Amazon sono estremamente flessibili sia per chi li fa che per chi li riceve: disponibili in tagli da appena 15 centesimi a 5.000 euro, in formato digitale o cartaceo, possono essere spesi per esaudire qualsiasi desiderio. Simpatica e perfettamente in target la possibilità del buono regalo in formato segnalibro.

Buono Regalo Amazon digitale