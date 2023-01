Il commissario Gamache, una nuova serie gialla

Il 2023 su Sky e in streaming su NOW inizia con una nuova serie gialla ambientata in Canada, che andrà in onda tra pochi giorni. Il titolo è Il Commissario Gamache – Misteri A Three Pines: prodotta da Sony, ha tra gli executive producer Andy Harries (già tra i produttori esecutivi di The Crown e Outlander) e Alfred Molina (già visto in Una donna promettente, Show Me A Hero, Spider-Man: No Way Home e Boogie Nights), che nella serie ricopre anche il ruolo del protagonista, il commissario Armand Gamache.

La trama: di cosa parla Il Commissario Gamache

La serie è ambientata in una città canadese all’apparenza idilliaca, Three Pines: all’apparenza, appunto, perché in realtà qui avvengono una serie di omicidi. Per risolverli serve un detective d’eccezione: il commissario Armand Gamache, un uomo acuto capace di vedere cose che gli altri non vedono. Questa qualità sicuramente gli torna utile nel suo lavoro investigativo, ma ha anche un "effetto collaterale": Gamache dubita sempre e comunque degli altri perché sa che, sotto sotto, tutti hanno un segreto.

Proprio investigando sugli omicidi a Three Pines Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo. Ma non solo: l’indagine si farà sempre più personale e lo porterà anche ad affrontare alcuni fantasmi del suo passato.

Il cast di Il Commissario Gamache

Come detto, il ruolo del protagonista è di Alfred Molina. Nel cast ci sono anche Rossif Suththerland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Couter, Sarah Booth, Anna Tierney, Roberta Battaglia, Julian Bailey, Ali Hand e Marie-Josèe Belanger.

I libri da cui è tratta la serie

La serie è tratta dai gialli di Louise Penny, scrittrice canadese nata nel 1958. Al personaggio di Armand Gamache l’autrice ha dedicato un’intera serie di libri, molti dei quali sono tradotti anche in Italia. Sono stati pubblicati in Italia da Einaudi, ad esempio, i gialli intitolati Natura morta, Case di vetro, Il regno delle ombre, Un uomo migliore, I diavoli sono qui e Una specie di follia. L’inganno della luce e La via di casa sono editi in Italia da Piemme.

Altri romanzi che fanno parte della stessa serie, per ora non tradotti in italiano, sono A Fatal Grace (pubblicato nel 2007), The Cruelest Month (2008), The Murder Stone (2009), The Brutal Telling (2009), Bury Your Dead (2010), The Hangman (2011), The Beautiful Mystery (2012), How the Light Gets In (2013), The Nature of the Beast (2015) e A Great Reckoning (2016).

Il Commissario Gamache: quando esce

Il Commissario Gamache – Misteri A Three Pines esce l’8 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà in onda su Sky Investigation tutte le domeniche, con due nuovi episodi. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand.