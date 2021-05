Il film di Mortal Kombat arriva in streaming: ecco la data ufficiale

L’attesissimo film di Mortal Kombat arriva anche in Italia. La pellicola, ispirata alla famosa saga di videogiochi è diretta dal pluripremiato regista australiano Simon McQuid. Finalmente il pubblico italiano potrà vederlo il 30 maggio 2021.

Mortal Kombat metterà l’uno contro l’altro i campioni del celebre videogame, in una battaglia intensa e senza esclusione di colpi. I fan potranno quindi rivedere in tv tanti guerrieri: da Cole Young, campione indiscusso di MMA, a Sub-Zero. La trama è complessa, ma il mondo di Mortal Kombat è tanto ampio che può dare vita a narrazioni mozzafiato. E questa è stata proprio la scommessa della produzione. Infatti, il film è prodotto da James Wan (che ha già lavorato all’uscita di Aquaman), Todd Garner (Into the Storm, Tag), McQuoid ed E. Bennett Walsh (Men in Black: International, The Amazing Spider-Man 2). Insomma, il lungometraggio riunirà tutti gli appassionati di azione, lotta e videogiochi.

Film Mortal Kombat: la trama

La trama di Mortal Kombat è incentrata sulle avventure del campione di MMA Cole Young, ignaro della sua eredità ma anche del perché l’arcistregone dell’Outworld voglia dargli la caccia, attraverso il guerriero Sub-Zero.

Cole teme per la sicurezza della sua famiglia, quindi si affida a Sonya Blade e alle Forze Speciali; il guerriero, per scappare a Sub-Zero si rifugia, quindi, all’interno del tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che nasconde chiunque porti il marchio del drago. Cole all’interno del Tempio si allena intensamente, con l’aiuto di un team di guerrieri formato da Liu Kang, Kung Lao e Kano. Si prepara alla lotta contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo.

Cole dovrà impegnarsi e concentrarsi per raggiungere il suo arcana, ovvero il potere immenso custodito nella sua anima, ma dovrà anche proteggere e salvare una volta per tutte la sua famiglia.

Così, nasce una pellicola d’azione, incentrata sul combattimento ma che ha come riferimento ultimo il valore della famiglia.

Film Mortal Kombat: il cast

Nella pellicola troviamo un cast internazionale, con interpreti famosi che spaziano dal mondo delle arti marziali al cinema.

Ecco gli attori principali e i personaggi:

Lewis Tan (Deadpool 2, "Wu Assassins)è Cole Young

Jessica McNamee (The Meg)è Sonya Blade

Josh Lawson (Bombshell)è Kano

Tadanobu Asano ( Midway)è Lord Raiden

Mehcad Brooks (Supergirl per la TV) è Jax

Ludi Lin (Aquaman)è Liu Kang

Chin Han (Skyscraper)è Shang Tsung

Joe Taslim (Star Trek Beyond) è Bi-Han e Sub-Zero

Hiroyuki Sanada (Skyscraper)è Hanzo Hasashi e Scorpion.

Completano il cast anche Max Huang nel ruolo di Kung Lao e Sisi Stringer in quello di Mileena.

La regia di McQuoid è una garanzia. La sceneggiatura è affidata a Greg Russo e Dave Callaham (Wonder Woman 1984), mentre la storia è scritta da Oren Uziel (Mortal Kombat: Rebirth) e Russo.

Uscita film Mortal Kombat

L’appuntamento per guardare il film di Mortal Kombat è domenica 30 maggio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW. La pellicola sarà disponibile anche on demand. Inoltre, grazie al programma fedeltà di Sky, gli abbonati Sky da più di 3 anni potranno guardarlo in anteprima nella sezione extra.