Il film su Sfera Ebbasta arriva su Amazon Prime Video

Famoso. The Movie: questo è il titolo del nuovo docu-film incentrato sulla vita del famoso trapper Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, classe 1992. Il contenuto uscirà alcune settimane prima l’omonimo album dell’artista.

La nuova pubblicazione arriva dopo due anni da Rockstar, il disco di maggior successo uscito nel 2018, che ha permesso a Sfera Ebbasta di essere il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale di Spotify. La regia è affidata a Pepsy Romanoff mentre la produzione è nelle mani di Maurizio Vassallo per Except, Universal Music Italia e Island Records. Il film sarà disponibile, non solo in Italia, ma in altri Paesi del mondo e tradotto in cinque lingue diverse, a dimostrazione di come Sfera sia un artista internazionale. Si aggiunge così un altro titolo, questa volta tutto italiano, al filone di docu-film legati al mondo della musica contemporanea che ha già tanto successo sulle piattaforme di streaming. Si pensi, per esempio, all’analogo show dedicato al rapper Travis Scott pubblicato su Netflix.

Famoso – The Movie: di cosa parla il film su Sfera Ebbasta

Famoso è un titolo senza dubbio azzeccato quando si parla di Sfera Ebbasta: il trapper conta oggi 1,7 bilioni di stream totali nelle diverse piattaforme musicali, di cui 4,7 milioni di ascolti mensili solo su Spotify.

Il film è girato principalmente negli Stati Uniti e permette di conoscere il dietro le quinte della vita dell’artista italiano, il rapporto con i suoi collaboratori, vecchi e nuovi amici, sua madre, ma anche il produttore Charlie Charles. Inoltre, uno spazio importante è dato al suo mentore, colui che per primo ha creduto nelle sue potenzialità, il rapper Marracash.

È anche l’occasione unica per vivere da vicino tutti i momenti legati alla lavorazione dell’album in uscita nel 2020: vedremo il trapper in studio, impegnato nel processo creativo del suo progetto dal respiro internazionale.

Nella pellicola non mancheranno poi testimonianze di coloro che vivono da vicino Sfera Ebbasta, ma anche tanti filmati inediti. La storia è quella di un ragazzo che cresce nella periferia di Milano ma che grazie a un sogno, a un gruppo di lavoro affiatato e tanta determinazione riesce a raggiungere le vette della musica italiana e non solo. Scena dopo scena vedremo la trasformazione di Gionata in Sfera, un ragazzo che non dimentica tutt’oggi le sue radici e da dove è partito.

Film su Sfera Ebbasta: quando e dove vederlo

Famoso sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 27 ottobre 2020, mentre il 20 novembre uscirà l’omonimo disco. Si tratta quindi di un contenuto pensato per accompagnare l’uscita dell’album.

Amazon Prime Video è la piattaforma del famoso e-commerce dove poter vedere tanti film, serie tv e altri contenuti. Il servizio è compreso nell’abbonamento a Prime, insieme a tanti altri prodotti.

Inoltre, Amazon Prime è gratuito per il primo mese e questo permette di guardare gratuitamente qualsiasi contenuto e provare tutti i servizi prima di finalizzare l’acquisto. In caso contrario, si può disdire entro 30 giorni senza pagare nulla.