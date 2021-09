Il miglior smartphone medio Samsung ora costa meno

Nonostante Samsung Galaxy A52s 5G sia uno smartphone molto valido dal punto di vista tecnico ma soprattutto recentissimo (dalla presentazione non è neppure passato un mese), in virtù di un forte interesse da parte di appassionati di tecnologia e fan di Samsung è stato da subito protagonista di piccoli, ma decisamente graditi, sconti.

Nulla di particolarmente significativo, qualche euro in meno su un prezzo di listino già di per sé conveniente. Adesso però Amazon ha deciso di fare sul serio suonando la campanella delle offerte: da qualche ora Samsung Galaxy A52s 5G è oggetto di uno sconto che si fa fatica a non definire interessante, se si considera in primis il valore tecnico del prodotto e soprattutto quanto sia recente. Quest’ultimo aspetto non va sottovalutato: la sua freschezza fa sì che si usufruisca in pieno di tutto il programma di aggiornamenti software, che scatta nel giorno della presentazione del modello, e, naturalmente, di avere gli ultimi ritrovati della tecnologia in fatto di componenti, come fotocamere e display.

Samsung Galaxy A52s 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A52s 5G ha un chip che fa dell’equilibrio il suo punto di forza: è lo Snapdragon 778G, un octa core a 2,4 GHz, potente sì ma anche attento ai consumi anche in virtù del processo produttivo a 6 nanometri. Adeguate le memorie: ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità – davvero molto rara al giorno d’oggi – di espandere la memoria grazie al supporto alle schede microSD.

Il display di Galaxy A52s 5G è di forte impatto, come impone la tradizione Samsung: si tratta di un Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per la massima fluidità durante l’utilizzo o i giochi, con risoluzione Full HD+ e protezione affidata al resistente vetro Gorilla Glass 5 di Corning.

La fotocamera frontale per i selfie da 32 megapixel è completata dalle quattro sul retro: una grandangolare principale da 64 MP, una ultra grandangolare da 12 MP, una macro per fotografare i soggetti da molto vicino da 5 MP e una quarta fotocamera, un sensore di profondità sempre da 5 MP, per migliorare la bellezza delle foto ritratto. Video al massimo in 4K a 30 fps.

Di ottimo livello la connettività di Samsung Galaxy A52s 5G: ci sono supporto alle reti 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e USB-C. Farà piacere a molti sapere che c’è l’ingresso per le cuffie con jack 3,5 mm, ma anche l’audio stereo, il lettore di impronte sotto lo schermo e la protezione IP67 contro polvere e liquidi.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 watt, attualmente il massimo previsto sui dispositivi Samsung.

Samsung Galaxy A52s 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A52s 5G sorprende per il rapporto qualità prezzo. Del resto si tratta di uno smartphone 5G con un display “alla Samsung“, che è e resta il miglior produttore al mondo di schermi insieme ad LG, una batteria più che sufficiente a star tranquilli, se si considera il chip potente ma allo stesso tempo attento ai consumi, e quattro fotocamere posteriori adatte ad ogni circostanza, ad prezzo di listino abbastanza distante dalla soglia dei 500 euro.

Ma con l’offerta di Amazon – anche se a queste cifre immaginiamo che le scorte in magazzino possano finir presto – si può portare via un Samsung Galaxy A52s 5G 6/128 GB per 409 euro (-61,09 euro, -13%): difficile non consigliarlo, e ancor più resistere.

Samsung Galaxy A52s 5G – Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici – Versione 6/128 GB