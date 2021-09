Il nuovo Amazon Kindle Paperwhite è arrivato: l'ebook reader migliore di sempre

Amazon ha ufficializzato i Kindle Paperwhite di nuova generazione. “I Kindle", al plurale perché, per la prima volta, Paperwhite si sdoppia: debutta infatti la variante inedita Signature Edition che si differenzia dalla “standard" per una dotazione più ricca, nonostante l’impianto tecnico di base sia identico.

Al di là delle nuove caratteristiche tecniche, i nuovi Kindle Paperwhite staccano col passato anche per una nuova interfaccia utente che Amazon ha progettato per rendere più “amichevole" e razionale la lettura con i Paperwhite. Al debutto quindi un nuovo menu di navigazione, una libreria rinnovata che trae beneficio da filtri e classificazioni, la nuova sezione “Raccolte“, un’app per smartphone che adesso permette un’associazione più semplice tra i dispositivi e le impostazioni che finalmente diventano più accessibili dal momento che basta un tocco in qualsiasi punto del display. Ecco nei dettagli i due nuovi Paperwhite.

Nuovi Amazon Kindle Paperwhite: come sono

I nuovi Kindle Paperwhite hanno un display da 6,8 pollici con trattamento superficiale anti riflesso, così che possano essere utilizzati senza problemi anche all’aperto in condizioni di forte luminosità ambientale, tipicamente sotto la luce diretta del sole. La tonalità della retroilluminazione è regolabile in base alle proprie esigenze.

Si tratta del Kindle Paperwhite con lo schermo più grande che sia mai stato realizzato da Amazon, e nonostante la diagonale maggiore è stata mantenuta la densità dei pixel sul valore di 300 pixel per pollice (ppi), in modo da non intaccare la definizione e quindi la leggibilità del testo. Rispetto al passato migliora anche la luminosità (su del 10%) e le cornici intorno sono state ridotte fino a raggiungere i 10,2 mm di spessore per un aspetto più moderno.

I nuovi Kindle Paperwhite hanno pure un hardware più potente che consente, secondo i dati dichiarati da Amazon, di voltare pagina più rapidamente, con una rapidità superiore del 20%. Nonostante questo, l’azienda dichiara che si tratta dei Kindle Paperwhite con l’autonomia più elevata di sempre: secondo i test interni si può arrivare a 10 settimane di letture con una sola ricarica completa, mentre la precedente generazione non superava le 6 settimane.

È presente un ingresso USB-C per trasferimento dati e ricarica, che è anche veloce: grazie alla compatibilità con caricabatterie da 9 watt, il processo termina in due ore e mezza. C’è la certificazione IPX8 per la resistenza ai liquidi.

8 GB di memoria interna per Kindle Paperwhite, mentre ci sono 32 GB a disposizione dell’utente nella variante Kindle Paperwhite Signature Edition, insieme a ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, in grado quindi di adattare la luminosità dello schermo alle condizioni di luce.

Nuovi Amazon Kindle Paperwhite: disponibilità e prezzi

La gamma dei nuovi Amazon Kindle Paperwhite parte dai 139,99 euro necessari per la variante con pubblicità, mentre occorrono 149,99 euro per quella senza. La Signature Edition esiste solamente senza pubblicità e costa 189,99 euro.

I preordini per i nuovi Amazon Kindle Paperwhite sono già aperti ma i primi esemplari verranno distribuiti dal 27 ottobre, mentre occorre attendere il 10 novembre per la Signature Edition. Chi ne acquista uno riceverà 3 mesi di abbonamento a Kindle Unlimited inclusi nel prezzo.

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Modello 2021

Nuovo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Modello 2021