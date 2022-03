Il nuovo Chromebook di Samsung è perfetto per la scuola, ma non solo

I notebook sono diventati ormai parte integrante del corredo degli studenti: finiscono nello zainetto assieme a libri, penne e quaderni. In questa direzione e pensando al nuovo anno scolastico al Forum UK Education Training and Technology (BETT) che si tiene in questi giorni a Londra, è stato presentato il Samsung Galaxy Chromebook 2 360 che sarà in vendita dal prossimo 15 aprile a iniziare da Regno Unito.

Il nuovo notebook è un Chromebook, cioè un laptop con sistema operativo Chrome OS e non Windows, è pensato per i giovanissimi e al centro del progetto il design pulito e il display da 12,4 pollici di diagonale con touchscreen e convertibile a 360 gradi per integrare in un unico prodotto le funzioni di un laptop e di un tablet. Inoltre il Samsung Galaxy Chromebook 2 360 si amplifica con la dotazione dell’antivirus gratuito, aggiornamenti automatici e Google Smart Unlook abbinato a 100 GB di spazio di archiviazione di Google One per 12 mesi e 3 mesi di YouTube Premium. I Chromebook sono un successo degli ultimi due anni: durante il periodo più busio della pandemia le vendite sono esplose e questi computer sono stati comprati soprattutto per la didattica a distanza. Hanno registrato una crescita del 35% nel 2021 e sono stati apprezzati soprattutto nei mercati di lingua anglosassone (Usa e UK) perché nonostante un hardware poco potente offrono prestazioni competitive e prezzi contenuti.

Galaxy Chromebook 2 360: caratteristiche tecniche

Al centro del nuovo Samsung Galaxy Chromebook 2 360 troviamo il processore Intel Celeron N4500 con grafica Intel UHD integrata a cui sono abbinate due varianti di memorie: 4/64 GB e 4/128 GB. Non deve impressionare la poca memoria di archiviazione, perché la maggior parte dei file trova posto nel cloud di Google.

Il display è touchscreen TFT da 12,4 pollici di diagonale con risoluzione 2.560×1.600 pixel che ruota completamente, cioè a 360 gradi, per attivare la modalità tablet.

C’ la connessione WiFi 6 e, opzionalmente, quella 4G LTE. Ci sono poi due porte USB-C, due porte USB-A 3.2, un jack combinato per cuffie e microfono, un lettore di schede microSD.

Il laptop viene fornito con una batteria da 45,5 Wh che Samsung afferma in grado di fornire 10 ore di utilizzo continuo.

Galaxy Chromebook 2 360: prezzi e disponibilità

Il Samsung Galaxy Chromebook 2 360 è disponibile nell’unico colore argento e sarà in vendita dal 15 aprile in Gran Bretagna. Samsung non ha ancora reso nota la disponibilità in Italia.

La versione solo WiFi da 4/64 GB viene venduta a 419 sterline inglesi (circa 500 euro) e la versione 4/128 GB con LTE al prezzo di 499 sterline inglesi (circa 600 euro).