Il nuovo low cost di Xiaomi si chiama Poco M4 5G

Poco ha presentato ufficialmente in India il nuovo smartphone economico Poco M4 5G. Device pensato per gli utenti attenti al budget, l’M4 5G è essenzialmente una versione rembraddizzata del Redmi 10 5G, a parte il design diverso e la fotocamera frontale e offre una discreta configurazione hardware ad un prezzo accessibile.

Il telefono arriva pochi giorni dopo il lancio del Poco F4 GT, variante versione globale del Redmi K50 Gaming Edition, ma si posiziona praticamente all’altro estremo della gamma di smartphone Poco (esattamente come ai due estremi della gamma Redmi troviamo il K50 Ge e il 10 5G). Su questo smartphone economico, infatti, troviamo uno schermo grande ma LCD, un chip di fascia bassa ma 5G, una configurazione di memoria molto basilare e due fotocamere posteriori, di cui solo una dalla qualità accettabile. La fotocamera frontale di Poco M4 5G, invece, è un po’ migliore di quella di Redmi 10 5G e questo non deve stupire, visto che il brand poco è focalizzato sul pubblico dei giovanissimi. Un pubblico che gradirà il prezzo di Poco M4 5G: come al solito è bassissimo.

Poco M4 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone del sub-brand di Xiaomi conta su un accattivante design bicolore e su un pannello LCD FHD+ da 6,58 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700, abbinato a 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro, il Poco M4 5G vanta una configurazione a doppia fotocamera, che comprende un sensore principale da 50 MP e uno di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP, che è un aggiornamento rispetto alla selfie-camera da 5 MP del Redmi 10 5G.

La batteria è da 5.000 mAh e il supporto per la ricarica rapida è da 18 W. Altri punti chiave del telefono includono uno scanner per le impronte digitali montato lateralmente il sistema operativo Android 12 con skin MIUI 13 di Xiaomi.

Poco M4 5G: prezzo e disponibilità

Il device sarà in vendita dal 5 maggio in Cina al prezzo equivalente di 160 euro al cambio attuale per il modello da 4/64 GB e a 180 euro per la versione da 6/128 GB. Le tonalità disponibili sono Cool Blue, Power Black e POCO Yellow.

Non sappiamo ancora se il Poco M4 5G arriverà sul mercato europeo: al momento, infatti, in Italia non è arrivato nemmeno il gemello Radmi 10 5G. Di contro in Italia è possibile acquistare il Poco M4 Pro, sempre 5G ma con un chip migliore (il Dimensity 810) e altre caratteristiche di livello superiore, ad un prezzo di listino di 250 euro e ad uno street price intorno ai 190 euro.

Poco M4 Pro – MediaTek Dimensity 810 5G – Versione 4/64 GB