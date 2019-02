Il nuovo Nokia 9 PureView e la potenza delle sue 5 fotocamere

8 Febbraio 2019 - Il Nokia 9 Pureview è pronto a fare il suo debutto ufficiale. Dopo mesi di anticipazioni e rumor, lo smartphone verrà presentato il 24 febbraio 2019, nell’evento che l’azienda finlandese ha organizzato a Barcellona per il Mobile World Congress 2019, la fiera della telefonia più importante al mondo. Nell’invito che Nokia ha inviato alla stampa viene mostrata la caratteristica più importante del device: il comparto fotografico posteriore composto da ben cinque obiettivi.

Nokia punta molto su questo nuovo smartphone. Il dispositivo deve rilanciare le ambizioni del marchio finlandese nella fascia dei top di gamma, predominio incontrastato di Samsung, Huawei e Apple. Da quando Nokia è tornata nel mondo degli smartphone ha realizzato dispositivi molto interessanti e dal buon rapporto qualità-prezzo, ma non ha lanciato un telefonino che avesse delle caratteristiche innovative e differenti rispetto alla concorrenza. L’obiettivo del Nokia 9 PureView è creare quell’effetto “WOW” che finora è mancato. E le cinque fotocamere posteriori sono una novità assoluta per il mondo degli smartphone.

Nokia 9, le caratteristiche

La scheda tecnica del Nokia 9 PureView promette grandi cose. A bordo dello smartphone troviamo il chipset Snapdragon 845, supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. La scelta di inserire il processore di Qualcomm dello scorso anno potrebbe mettere in difficoltà il dispositivo, soprattutto nel confronto con i nuovi Galaxy S10, Huawei P30, OnePlus 7 e Xiaomi Mi 9. Anche il design dello smartphone è “retrò”. Dai render di stampa pubblicati sul Web si notano delle cornici superiori e inferiori piuttosto marcate e l’assenza sia del notch sia del foro sullo schermo. Lo schermo sarà da 5,99 pollici con risoluzione 2K.

Come già anticipato, la caratteristica su cui Nokia punterà sarà il modulo fotografico posteriore formato da 5 sensori realizzato da Zeiss. Una soluzione innovativa e finora mai vista su uno smartphone. Grazie alle immagini pubblicate online si intuisce anche come saranno posizionati gli obiettivi. Formeranno una sorta di stella, grazie anche alla presenza del flash LED e del modulo AF. Oltre al sensore principale, ci sarà un obiettivo grandangolare, un telephoto, un sensero monocolore e un sensore ToF (Time of Flight) per la profondità di campo. Nella parte anteriore, invece, il sensore fotografico sarà da 12 Megapixel.

Sotto lo schermo troveremo il sensore per le impronte digitali. Batteria da 4150mAh. Il Nokia 9 PureView farà parte della famiglia Android One e avrà una versione pure del sistema operativo.

Nokia 9, prezzo e data di uscita

Il Nokia 9 verrà presentato ufficialmente il 24 febbraio a Barcellona. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di marzo. Non ci sono informazioni sul prezzo del Nokia 9 PureView, ma difficilmente sarà inferiore ai 700-800 euro.