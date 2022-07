Il nuovo Xiaomi Smart Speaker IR Control può gestire tutta la casa

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo altoparlante intelligente, lo Xiaomi Smart Speaker IR Control con Google Assistant. Si tratta del secondo altoparlante intelligente dell’azienda e, come suggerisce il nome, racchiude un blaster IR, cioè un dispositivo che simula una serie di telecomandi a infrarossi, che permette all’utente di impartire ordini anche ai dispositivi più "vecchi" e di gestire tutta la casa.

L’ultimo altoparlante intelligente di Xiaomi offre, infatti, una caratteristica unica che difficilmente un utente troverà a bordo dei migliori altoparlanti intelligenti disponibili sul mercato. Lo Xiaomi Smart Speaker IR Control permette di "telecomandare" un dispositivo dotato di telecomando classico, anche se non è smart e non dispone del supporto dell’Assistente Google. Inoltre, l’altoparlante è dotato di un orologio a LED e presenta un look progettato per fondere il device con l’ambiente circostante e restituire un aspetto minimalista alla casa. "Con Xiaomi Smart Speaker – afferma l’azienda – puoi riprodurre la tua musica preferita, controllare il volume e trovare informazioni sul brano che stai ascoltando, a mani libere". Ovviamente, il device permette anche di pianificare la giornata, impostare sveglie e controllare i dispositivi intelligenti in casa, semplicemente usando la voce.

Xiaomi Smart Speaker IR Control: com’è

Grazie ai quattro trasmettitori a infrarossi, lo Xiaomi Smart Speaker IR Control permette agli utenti di controllare dispositivi che non hanno il supporto a Google Assistant, ma che richiedono un telecomando a infrarossi. Una TV, un impianto audio, ventilatori, lampade e robot aspirapolvere che vengono "telecomandati" potranno essere controllati dallo speaker di Xiaomi, anche da remoto.

In buona sostanza, basterà "impartire" a Google Assistant (integrato nello speaker) dei comandi e questi arriveranno ai dispositivi sotto forma di input IR.

Lo Xiaomi Smart Speaker IR Control presenta un design rinnovato rispetto al predecessore, con angoli smussati e un display che mostra un orologio a LED con luminosità adattiva e modalità non disturbare.

Ovviamente, il nuovo device di Xiaomi supporta Chromecast e l’audio multi-stanza, possiede due microfoni, ma un solo altoparlante da 1,5 pollici (per avere il suono stereo ne dobbiamo abbinare due, e dei tasti per controllare il volume, mettere in pausa la musica e spegnere i microfoni.

Prezzi e disponibilità

Lo Xiaomi Smart Speaker IR Control è in vendita al momento solo sul sito web di Xiaomi India nell’unica colorazione nera. Il dispositivo è disponibile al prezzo di 5.999 rupie indiane, che al cambio attuale corrispondono a circa 75 euro. Per quanto riguarda l’approdo sul mercato internazionale, al momento il colosso cinese non ha fornito alcun dettaglio, ma confidiamo che lo speaker arrivi presto anche in Italia.