Il Principe di Bel Air: svelato il cast completo del remake

La piattaforma Peacock TV è fedele alle promesse fatte su diversi progetti tra cui il remake di una tra le sitcom più famose e seguite degli anni ‘90: Willy il principe di Bel Air. Qualche settimana fa abbiamo parlato di questa nuova piattaforma che sbarca in Italia con importanti novità e titoli per tutti con costi ridotti o pari a zero. Adesso abbiamo anche un buon motivo per provarla.

Grazie a Peacock, infatti, rivedremo in chiave moderna una delle serie TV che ha caratterizzato una intera generazione, quella degli anni novanta. Willy il principe di Bel Air è uno tra gli ambiziosi progetti della piattaforma: la serie andata in onda tra il 1990 e il 1996 sulla NBC è, per i pochi che non la conoscono, incentrata sulle avventure di Willy un ragazzo simpatico e spontaneo di Filadelfia che si ritrova a vivere con i ricchi parenti in una villa a Bel Air, uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles in California. La serie lanciò uno degli attori più conosciuti, apprezzati e pagati a livello internazionale: Will Smith. , che oggi è milionario e si è anche permesso il lusso di comprare una mega villa in un altro quartiere di lusso di Los Angeles, Brentwood, per poi affittarla su Airbnb.

Bel-Air il protagonista

Il remake a cui sta lavorando la piattaforma si chiamerà semplicemente Bel-.Air e avrà nei panni del protagonista Willy, ricoperti da Smith nei lontani anni ‘90, un esordiente esattamente come lui tanti anni fa: Jabari Banks. Proprio come il principe di Bel Air Jabari Banks è originario di Filadelfia e ha studiato all’università omonima laureandosi proprio in belle arti: canta, balla e recita con estremo entusiasmo. Ricorda tantissimo Will Smith che, durante una personalissima video chiamata ufficiale, ha dato proprio lui la notizia a Jabari di aver avuto la parte.

Conosciamo poco di lui. Il padre è quello che lo ha spronato a presentarsi per i provini e che nel 2018 ha pubblicato una canzone su Spotify dal titolo Snack. Il suo agente punta in alto ed è sicuro che farà molta strada nel mondo dello show business: la vetrina di Bel Air è sicuramente un punto di partenza importante.

Cast e uscita della serie tv

Adrian Holmes vestirà i panni di Phillip Banks e Cassandra Freeman sarà Vivian Banks. Gli zii di Willy. L’iconico Carlton Banks, altro personaggio importante della sitcom, sarà interpretato da Olly Sholotan. Hilary e Ashley Banks saranno rispettivamente interpretate da Coco Jones e Akira Akbar. Nel ruolo di Geoffrey in questo remake abbiamo invece Jimmy Akingbola. In ultimo Jazz avrà il viso di Jordan L. Jones e Lisa sarà interpretata da Simone Joy Jones. Online sono disponibili le prime immagini ufficiali del cast al completo.

Il remake avrà un carattere più drammatico rispetto alla serie iniziale. Metterà in luce le fragilità dei personaggi: questo l’intendimento di Morgan Cooper l’ideatore dell’idea di reboot di Bel Air. Non si conosce al momento la data di uscita che, pandemia permettendo, dovrebbe essere programmata nei primi sei mesi del 2022.