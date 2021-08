Streaming: dove vedere la nuova piattaforma Peacock in Italia

Gli appassionati di film, sport e serie TV in streaming saranno felici della novità che li attende. Sta per arrivare anche in Italia una nuova piattaforma di contenuti in streaming con un catalogo dedicato a tutta la famiglia e a tutti i gusti. Si chiama Peacock TV ed è una piattaforma nata in America, che ha già 54 milioni di abbonati in USA e che sta lavorando attivamente per offrire i suoi servizi anche al di fuori degli Stati Uniti.

Peacock è nata oltre oceano a luglio 2020 per aggregare i contenuti cinematografici di Universal, Dreamworks e Illumination, e quelli televisivi di Nbc, Syfy, Bravo, e molti altri ancora: ad esempio ha offerto contenuti esclusivi durante le olimpiadi di Tokyo 2020. Il segreto di questa piattaforma è dato dai soli cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuto distribuito senza dover pagare un centesimo. In Italia Peacock Tv sarà resa disponibile agli oltre 20 milioni di utenti Sky tramite il servizio streaming NOW, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli normali dell’abbonamento.

Il catalogo Peacock

Il servizio Peacock annovera film e serie amate da tutti. Chi non ha mai sentito parla di The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits e Downton Abbey. Non mancano nemmeno dei classici cult come Jurassic Park, Fast and Furious e i Minions e, come ogni piattaforma streaming che si rispetti, anche produzioni originali.

Le produzioni originali di Peacock

Nel catalogo non troviamo solamente grandi cult e classici di film e serie tv. Peacock punta alla produzione di reboot e produzioni originali. In questi ultimi mesi ha posto attenzione alla produzione del revival di Bayside School e anche la commedia musicale Girls5eva che racconta di un gruppo di donne che si riuniscono dopo essere state una band degli anni ‘90. Faranno parte dell’offerta di Peacock anche due serie attualmente acquistate in Italia da StarzPlay: la fantascientifica Brave New World e l’agghiacchiate drama Dr.Death.

Nei progetti di futura produzione di Peacock vi è un remake dal carattere drammatico di Willy, il principe di Bel-Air che si chiamerà semplicemente Bel-Air. Altro revival in mente della piattaforma è quello di Battlestar Galactica produzione che trae ispirazione dalla serie Dan Brown’s Langdon tratta dal best seller di Dan Brown Il simbolo Perduto. Pare che Peacock voglia mettere mano anche a Joe Exotic una miniserie sulla conosciuta rappresaglia tra Joe Schreibvogel e Carole Baskin, che verrà raccontata dal punto di vista di Carole.

Insomma con l’ingresso di Peacock, Sky regala, senza alcun costo aggiuntivo per i suoi clienti, 7.000 ore di contenuti. Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky si è detta per questo molto orgogliosa del costante impegno verso l’innovazione della piattaforma che porterà maggiori benefici agli abbonati grazie alle sinergie tra Sky, NBC Universal e Comcast Cable.

Staremo a vedere tra qualche mese.