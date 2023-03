Il problema di Bridgerton con i corsetti: banditi dal set

I corsetti saranno aboliti dalla serie Bridgerton e nessuna attrice dovrà mai più indossarli. Molto popolari nelle corti, i corsetti sono di fatto dei bustini molto stretti, fatti di tessuto rinforzato da stecche, che si indossano sotto i vestiti per sostenere il seno e far apparire la vita più sottile. Una grande scomodità, insomma, quando non una vera e propria tortura. Per questo Netflix, BBC e ITV a quanto pare hanno deciso di vietare l’uso di questo antiquato capo di abbigliamento femminile sui set.

Vietati i corsetti in Bridgerton: perché?

Nella prima stagione di Bridgerton c’è una scena in cui si dà l’idea di cosa voglia dire indossare questo capo d’abbigliamento: è quella in cui Prudence Featherington viene faticosamente e dolorosamente strizzata dentro un corsetto che si cerca di stringere il più possibile. In una scena successiva, proprio per via della compressione del corsetto che le impedisce di respirare bene, la ragazza sviene mentre si trova davanti alla regina Charlotte.

Finzione televisiva a parte, comunque, i corsetti hanno effettivamente delle conseguenze negative, specialmente se vengono indossati a lungo e ripetutamente oppure nel periodo della crescita. Comprimendo gli organi addominali, i corsetti possono causare cattiva digestione, rendere la respirazione più difficile e atrofizzare i muscoli della schiena. Le donne che un tempo indossavano questo accessorio lo facevano per corrispondere al canone di bellezza dell’epoca, anche a costo di pregiudicare il proprio benessere.

Bridgerton: le lamentele delle attrici

Non stupisce, insomma, che le attrici di Bridgerton costrette a indossare il corsetto abbiano avanzato delle lamentele. Shondaland e Netflix hanno accolto queste istanze "aggiornando" il dress code richiesto alle attrici di questa e altre serie tv in costume. Secondo una fonte anonima riportata dal giornale The Sun, le attrici di Bridgerton a causa del corsetto avrebbero riportato difficoltà respiratorie e lividi.

Ashley Simone, che nella seconda stagione di Bridgerton interpreta Kate, ha parlato apertamente del problema in un’intervista dicendo che il corsetto «ti cambia il corpo», causa dolore e che per riuscire a indossarlo doveva di fatto evitare di mangiare. «Il mio primo giorno di riprese ho mangiato una porzione enorme di salmone ed è stato allora che sono stata male perché indossavo il corsetto», ha raccontato l’attrice. Una volta indossato, poi, Ashley era impedita in diversi movimenti, tanto che per indossare le scarpe doveva chiedere aiuto alla troupe.

Queste e altre lamentele si riferiscono a quanto accaduto durante le riprese della terza stagione di Bridgerton, che dunque dovrebbe essere l’ultima in cui le attrici indosseranno il corsetto.