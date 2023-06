Il protagonista svela cosa aspettarsi dal finale di You

Fonte foto: Netflix

«Vi chiederete cosa o piuttosto chi affronterà Joe quando finalmente torna a New York. Non posso ancora dire chi già da ora, ma diciamo che ci sono diverse questioni in sospeso nel passato di Joe. La domanda è: quali saranno?». Con queste parole l’attore Penn Badgley, che interpreta il protagonista della serie Netflix You, Joe Golberg, ha solleticato la curiosità dei fan, che sono attualmente in attesa della quinta stagione della serie.

You 5: anticipazioni e notizie

Come tante novità di queste settimane relative a serie tv e film Netflix, anche le anticipazioni su You 5 sono state comunicate nel contesto del grande evento globale Tudum 2023. Alla fine della quarta stagione Joe Goldberg, dopo una parentesi londinese decisamente sanguinosa, torna New York. È insieme alla nuova ragazza Kate (interpretata da Charlotte Ritchie), ha la fedina penale ripulita e molti progetti per il futuro. Ha tutta l’aria di un nuovo inizio, insomma, ma naturalmente il protagonista non può certo sperare di riuscire davvero a nascondersi dal suo passato.

E infatti, come ha lasciato intendere lo stesso attore protagonista durante Tudum, Joe ha alle spalle diverse questioni in sospeso che potrebbero dargli del filo da torcere nella prossima stagione. Ci sono ad esempio Marienne (interpretata da Tati Gabrielle), che è stata a lungo l’ossessione di Joe. Il dottor Nick (John Stamos), che Joe ha incastrato nella seconda stagione. E poi ci sono Henry, il figlio, e anche Ellie Alves, la vicina di casa di Joe nella seconda stagione.

Ellie è tra l’altro interpretata da Jenna Ortega, l’attrice che ha poi raggiunto la celebrità definitiva grazie al ruolo da protagonista nella serie Netflix Mercoledì. Il ritorno di Ortega in You (sempre nei panni di Ellie) era stato immaginato già nel corso della quarta stagione, ma l’attrice era stata costretta a rifiutare la parte a causa degli impegni concomitanti sul set di Mercoledì. Ortega, in alcune passate interviste, aveva già avuto modo di dichiarare che le piacerebbe molto tornare in You. Chissà che non sia proprio lei, allora, una delle «questioni in sospeso» che Joe dovrà affrontare!

Cosa succederà in You 5

Non mancano le teorie e le speculazioni su cosa potrebbe accadere in You 5, ma naturalmente nessuna voce è al momento confermata. Un’idea che circola parecchio online è che nel finale della serie Joe potrebbe essere ucciso da una delle donne che sono state sue vittime, ma che sono ancora in circolazione. È il caso di Marienne, ad esempio, che non è morta ma è tornata di nascosto a Parigi, oppure di Nadia.

Quando esce You 5 in streaming

Come è stato annunciato già da qualche mese, la quinta stagione di You sarà quella conclusiva e uscirà su Netflix nel 2024. Non è ancora stata annunciata la data esatta: You 4 era uscita sulla piattaforma di streaming a marzo 2023, quindi c’è la possibilità che anche la quinta stagione esca più o meno nello stesso periodo.