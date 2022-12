Il Re, cosa succede nella seconda stagione

Mentre le riprese proseguono, ci sono delle nuove informazioni sulla seconda stagione di Il Re, il prison drama prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco.

Diretta da Giuseppe Gagliardi, la serie italiana ha per protagonista Luca Zingaretti, che tornerà ovviamente nei nuovi episodi insieme ad attori già noti agli spettatori e ad alcune new entry. Ecco tutto quello che sappiamo per ora.

Il cast di Il Re 2

Scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini, Il Re – Seconda stagione, come accennato, vede ancora Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, controverso direttore di un carcere di frontiera.

Nella seconda stagione tornano, inoltre, Isabella Ragonese (già vista in Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone e Il padre d’Italia) nelle vesti di Sonia Massini, comandante delle guardie penitenziarie del San Michele; e Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico) in quelle del pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze attribuite a Testori. Completano il cast già noto Laura Lombardo, Barbora Bobulova (che nella serie è l’ex moglie del protagonista) e Alida Baldari Calabria (la figlia di Bruno).

Nel cast ci sono anche delle new entry. Una di queste è Fabrizio Ferracane (già visto in L’Arminuta, Il Traditore e Anime nere) nei panni di Gregorio Verna, capo dei servizi segreti. Ci sono poi Thomas Trabacchi, nei panni di un magistrato detenuto al San Michele, di nome Vittorio Mancuso; Caterina Shulha, che sarà Claudia Agosti, l’avvocata di Mancuso, e Stefano Dionisi, che interpreta un detenuto che diventa amico di Testori.

Cosa succede in Il Re 2

Cosa succederà nella seconda stagione di Il Re? Il protagonista Bruno Testori è detenuto nel suo stesso carcere, almeno fino a quando il capo dei servizi segreti Gregorio Verna lo reintegra nel ruolo di direttore, facendo cadere le accuse nei suoi confronti.

Il prezzo da pagare per questo favore, però, è riuscire a far parlare il magistrato Vittorio Mancuso, che è detenuto nel carcere diretto da Testori in seguito all’accusa dell’omicidio di una dipendente della compagnia Slimpetroil Spa. Bruno si mette all’opera, ma presto inizia a sospettare l’innocenza di Mancuso e intuisce che i servizi segreti vogliono in realtà usarlo per i loro scopi. È questo l’inizio di una battaglia per la verità.

Quando esce Il Re 2

Le riprese sono attualmente ancora in corso e la serie sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata, ma probabilmente sarà nel corso del 2023.