Il Samsung Galaxy S24 Ultra in oro 24K è già disponibile: quanto costa

Fonte foto: Caviar

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è la principale novità del mercato smartphone di inizio 2024 e, come confermato anche dai primi test, ha tutte le carte in regola per essere considerato come il top di gamma più completo attualmente sul mercato. Per acquistare una versione davvero esclusiva del nuovo flagship di Samsung, però, è necessario ancora una voltarivolgersi a Caviar, azienda che realizza versioni custom dei principali smartphone sul mercato oltre che di vari altri prodotti tech. Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra firmato Caviar è già disponibile e, come al solito, non passa inosservato né per design né per prezzo.

Caviar Galaxy S24 Ultra: com’è fatto

A distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale del dispositivo da parte di Samsung, Caviar ha svelato le versioni custom del Samsung Galaxy S24 Ultra. La variante più d’effetto è sicuramente la Yong, arricchita da un vistoso dragone coreano sulla backcover, con bassorilievo ricoperto in oro 24 carati.

Sulla scocca posteriore è possibile individuare la riproduzione del primo logo Samsung, con tre stelle lucenti in diamante. Sempre al posteriore, nella parte centrale, è installato un vero e proprio orologio CVR ELT3350A Tourbillon con meccanismo manuale, che da solo costa qualche migliaio di euro.

La versione Yong del Samsung Galaxy S24 Ultra realizzata da Caviar è una limited edition: l’azienda, infatti, produrrà solo 24 unità di questa variante, già disponibile per il Galaxy S23 Ultra (riprendendo lo stesso design). Caviar, in ogni caso, ha già svelato diverse altre versioni custom del nuovo top di gamma di Samsung.

Anche in questo caso si tratta di limited edition: a differenza della versione in oro a 24 carati, però, le versioni speciali del Galaxy S24 Ultra realizzate da Caviar saranno disponibili in 99 unità. Per tutte le varianti, inoltre, c’è la possibilità di richiedere un design personalizzato, andando a modificare alcuni elementi dello smartphone, rendendolo davvero unico.

Samsung Galaxy S24 Ultra in oro a 24K: quanto costa

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra Caviar Yong con finitura in oro a 24 carati non sarà a buon mercato. Lo smartphone, che nella sua versione standard realizzata da Samsung costa ben 1.499 euro, può essere ordinato tramite il sito di Caviar con un prezzo di 15.070 dollari (poco meno di 14.000 euro). Quest’esclusiva variante del top di gamma di Samsung, quindi, costa circa 10 volte in più rispetto al prezzo di listino.

Per chi sceglie di pagare con criptovalute, però, c’è uno sconto del 15%. Il prezzo si riferisce alla versione da 256 GB dello smartphone ma è possibile richiedere, con un esborso aggiuntivo, anche le varianti da 512 GB e 1 TB. Da notare, inoltre, che le altre versioni custom del Galaxy S24 Ultra realizzate da Caviar sono disponibili con un prezzo che varia tra gli 8.000 e i 9.000 dollari (anche in questo caso, con possibilità di sconto del 15% pagando con criptovalute).