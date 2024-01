Samsung, dopo mesi di speculazioni e anticipazioni, ha lanciato la nuova famiglia di smartphone Galaxy S24, il cui tratto distintivo principale è l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale nello svolgimento dei compiti di cui è capace.

Alcuni utenti potrebbero rimanere un po’ delusi dal fatto che esteticamente non cambi molto nei nuovi modelli della serie Galaxy S24, ma in realtà questa è una scelta ben precisa che Samsung ha fatto negli ultimi anni per mantenere un linguaggio di stile ben preciso che aiuti a riconoscere i suoi cellulari. Conta invece molto ciò che cambia dentro questi prodotti, perché l’intelligenza artificiale prende davvero il sopravvento.

Cosa cambia nei nuovi modelli della famiglia Galaxy S24

Anche se un primo sguardo potrebbe trarre in inganno, dando l’impressione che poco sia cambiato tra Galaxy S23 e i nuovi Galaxy S24, in realtà sono molte le modifiche che sono state fatte, partendo dall’estetica dei due modelli “base", S24 e S24+, che sono costruiti con un profilo piatto, con spigoli più vivi, simili a quelli di iPhone 15.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Cambia anche l’estetica di S24 Ultra, che viene costruito con un telaio in titanio e per la prima volta dopo diversi anni propone lo schermo piatto, per sfruttare meglio lo spazio visivo e per permettere di usare in modo più efficace il pennino di cui è dotato.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una novità importante è invece quella del processore, perché ancora una volta Galaxy S24 e S24+ sono differenziati dal modello Ultra, adottando il processore Exynos 2400, il più recente e più potente prodotto da Samsung. S24 Ultra, invece, è stato progettato intorno al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, in una versione personalizzata ed ottimizzata per dare il meglio di sè con uno smartphone di Samsung.

I nuovi modelli di Samsung introducono anche un nuova tipologia di display, in cui cambia essenzialmente la luminosità massima, con un picco che arriva alla cifra impressionante di 2600 nits. Questo significa che lo schermo è in grado di generare colori ancora più vivi, con la capacità di controllare la frequenza di aggiornamento da 1 a 120 hz, in modo dinamico, a seconda dell’uso che si fa del cellulare.

Altro particolare importante che viene introdotto con i nuovi modelli è quello della protezione, che ora è affidata alla versione più recente di Gorilla Glass, chiamato Victus 3, più resistente alle cadute e, in particolare ai graffi di qualunque genere.

Nel Galaxy S24 Ultra viene usata la stessa fotocamera principale ma cambia quella per scopica, che ora è da 50 megapixel, anziché 10, ma riduce il suo zoom ottico a 5X anziché a 10X. Samsung giustifica questa decisione partendo dal presupposto che la qualità delle foto sarà migliore e sarà possibile ottenere lo stesso risultato risultato finale con un semplice taglio degli scatti, quello che viene chiamato “crop".

In tutti i nuovi modelli Samsung è stata ottimizzata anche la gestione del calore, con una nuova camera di vapore capace di dissipare le temperature con un’efficienza 1,9 volte superiore rispetto ai vecchi modelli.

Vale la pena sottolineare che i nuovi cellulari di Samsung sono tutti compatibili con il Wi-Fi 7.

Cosa sa fare Galaxy S24 con l’intelligenza artificiale

Come già anticipato, le vere novità proposte dai cellulari della famiglia Galaxy S24 sono tutte sotto la scocca e sono rappresentate dalla fortissima interazione con l’intelligenza artificiale. È bene sgombrare il campo da equivoci, perché la stessa Samsung ha specificato che molte delle funzioni che vengono svolte con l’uso della AI necessitano un collegamento ad Internet, perché i calcoli necessari sono svolti nel cloud.

Non stiamo quindi ancora parlando di prodotti capaci di utilizzare le soluzioni di intelligenza artificiale solo ed esclusivamente con il calcolo svolto a bordo del dispositivo stesso, ma la strada ormai è stata imboccata chiaramente.

Tra le tante funzioni disponibili con intelligenza artificiale, bisogna sottolineare Circle And Search, che in italiano diventa Cerchia e Cerca. In qualunque schermata del cellulare basta premere a lungo sulla parte inferiore dello schermo, per attivare questa opzione: è sufficiente tracciare un cerchio intorno ad un oggetto, un monumento, qualcosa che stiamo inquadrando o abbiamo fotografato, per avviare una ricerca su Internet, senza bisogno di digitare nulla.

La funzione più spettacolare di Samsung Galaxy S24 è però probabilmente la traduzione istantanea delle chiamate: è possibile fare una telefonata con un interlocutore che parla una lingua diversa, lasciando che il telefono traduca in tempo reale la conversazione. Sono supportate circa 30 lingue e all’inizio della conversazione l’interlocutore riceve un messaggio registrato in cui viene avvisato che la telefonata sarà gestita attraverso una piattaforma di AI.

L’aspetto straordinario è che non è necessario che entrambi gli interlocutori abbiano un Galaxy S24, è sufficiente l’uso di un solo smartphone per espletare questa funzione.

L’intelligenza artificiale è in grado di dare un contributo essenziale anche nella gestione delle note, con quello che viene chiamato Assistente Note: è sufficiente avviare il registratore che è presente a bordo di Galaxy S24 e al termine della registrazione cliccare il pulsante che richiama l’intelligenza artificiale.

Non solo verrà fatta una trascrizione di tutto ciò che viene registrato, riconoscendo anche le diverse diverse voci che intervengono, ma sarà possibile anche chiedere al motore di intelligenza artificiale di identificare gli argomenti trattati e di stilare una vera e propria sintesi dei contenuti.

L’intelligenza artificiale viene usata in modo massiccio anche per l’elaborazione delle immagini, con funzioni molto simili a quelle che abbiamo visto su Google Pixel 8. sarà possibile infatti cancellare oggetti che abbiamo in avvertitamente fotografato, oppure spostare Soggetti modificandone le dimensioni e correggere errori lasciando che l’intelligenza artificiale generi pezzi mancanti delle fotografie.

Il motore di AI viene sfruttato anche per aggiungere la modalità modalità Nightography alle riprese che vengono fatte con lo zoom: in questo modo il comparto fotocamere di Galaxy S24 risulta ancora più potente.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un grande impegno per la sostenibilità

In linea con quanto già fatto in passato, nella progettazione dei suoi nuovi nuovi cellulari Samsung ha riposto grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Cresce la quantità di materiale riciclati che vengono utilizzati in questi dispositivi, in particolare con elementi in cobalto e terre rare riciclati. La batteria è stata realizzata con almeno il 50% di materiale riciclato, negli altoparlanti invece sono state utilizzate terre rare riciclate al 100%.

Non solo, perché questa serie è stata realizzata con acciaio riciclato, con una percentuale almeno del 40% negli altoparlanti, mentre i tasti laterali sono stati realizzati con poliuretano riciclato almeno al 10%.

Le confezioni di vendita dei dispositivi sono realizzate con carta riciclata al 100%.

Gli aggiornamenti garantiti nel tempo

Un altro tema particolarmente importante riguarda il software, anche questo in chiave di sostenibilità, perché alcune scelte dei produttori possono cambiare le abitudini degli utenti, garantire una maggiore longevità dei prodotti e quindi aumentare ulteriormente la loro sostenibilità.

Samsung per la nuova famiglia Galaxy S24 ha preso un impegno importante, con l’obiettivo di estendere il ciclo di vita dei pari dispositivi: garantirà infatti quattro anni di aggiornamento del sistema operativo e ben sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Grazie a questa strategia, gli utenti potranno usare in modo sicuro il loro cellulare per un periodo più lungo. Samsung ha ottenuto anche una importante certificazione UL Ecologo e ha scelto di far misurare la propria impronta ecologica, attraverso The Carbon Trust.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Galaxy S24 Ultra, la scheda tecnica

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]

Display :

6.8 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster

Dimensioni & Peso :

79 X 162.3 X 8.6mm, 232g

Fotocamera :

12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare F2.2, FOV 120˚

200 MP Fotocamera Grandangolare OIS, F1.7, FOV 85˚

50MP Teleobiettivo Zoom Ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22˚

10MP Teleobiettivo2 Zoom Ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚

12MP Fotocamera frontale F2.2, FOV 80˚



Memoria & spazio di archiviazione:

12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB

Batteria

5,000 mAh

Ricarica da cavo*: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W

Ricarica rapida senza fili 2.0

OS :

Android 14

One UI 6.1

Resistenza all’acqua:

IP68

Network e Connettività:

5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Galaxy S24 e S24+, la scheda tecnica

Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Amber Yellow [Versione italiana]

Samsung Galaxy S24+ Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh, Cobalt Violet [Versione italiana]

Display :

6.2 pollici FHD+ (S24)

6.7 pollici QHD+ (S24+)

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster

Dimensioni e Peso:

70.6 x 147 x 7.6mm, 167g (S24)

75.9 x 158.5 x 7.7mm, 196g (S24+)

Fotocamera :

12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare F2.2, FOV 120˚

50 MP Fotocamera Grandangolare OIS, F1.8, FOV 85˚

10MP Teleobiettivo Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚

12MP Fotocamera Frontale F2.2, FOV 80˚



Memoria e spazio di archiviazione:

8 + 256GB / 8 + 128GB (S24)

12 + 512GB / 12 + 256GB

Batteria :

4,000 mAh (S24) 4,900 mAh (S24+)

Ricarica via cavo: Fino al 50% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A. (S24)

Ricarica via cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A. (S24+)

Ricarica rapida senza fili 2.0

OS :

Android 14

One UI 6.1

Resistenza all’acqua:

IP68

Network e Connettività:

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Prezzi, colori e disponibilità

La serie Galaxy S24 è disponibile in tonalità ispirate ai minerali. Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. I colori di Galaxy S24+ e Galaxy S24 sono Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow.

Galaxy S24 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989

Galaxy S24+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.189

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.309

Galaxy S24 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.499

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.619

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.859

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana]