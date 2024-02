Il treno dei bambini: dal libro di Viola Ardone al film

Fonte foto: Netflix/Trailer

Il romanzo Il treno dei bambini di Viola Ardone diventa un film che sarà disponibile prossimamente su Netflix. Pubblicato da Einaudi nel 2019, il libro racconta la vicenda poco ricordata di migliaia di bambini del Sud Italia che, con l’intenzione di evitare loro una vita di stenti e miserie, vennero strappati dalle loro case e affidati, di solito temporaneamente, a famiglie del Nord Italia. Nel romanzo la storia è narrata da Amerigo Speranza, giovanissimo napoletano, figlio unico e senza più padre, che viene mandato dalla madre Antonietta al Nord.

Il treno dei bambini: cast e trama del film

Il romanzo di Viola Ardone è diventato un best seller ed è già stato tradotto in decine di lingue. Da qui l’intenzione di Netflix di creare un adattamento cinematografico della storia. Il film Il treno dei bambini è diretto da Cristina Comencini, che si è occupata della scrittura dell’adattamento con Furio Andreotti, Giulia Calenda e Camille Dugay. Prodotto da Palomar per Netflix Italia, nel cast del film ci sono Serena Rossi, Barbara Ronchi, Stefano Accorsi, Christian Cervone, Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo e Nunzia Schiano.

La trama del film sembra ricalcare abbastanza fedelmente quella del libro. Siamo nel 1946 e il protagonista è appunto Amerigo, bambino napoletano di sette anni che vive solo con la madre in un contesto di povertà e miseria. Non si è mai allontanato da Napoli, ma un giorno viene messo su uno dei cosiddetti “treni della felicità” che lo portano nel Nord Italia, dove una giovane donna, Derna, lo accoglie per prendersi cura di lui.

Il romanzo era stato acclamato dalla critica anche per la capacità di raccontare l’affido di Amerigo senza nasconderne le evidenti ambiguità emotive: da una parte il bambino ha trovato la serenità e non soffre più la fame, dall’altra però ha drammaticamente perso sua madre biologica e le sue radici. Probabilmente anche il film cercherà di trasportare questa “doppiezza” sullo schermo. Sicuramente in Il treno dei bambini gli spettatori vedranno il protagonista fare una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita e cercare per anni la verità su sé stesso.

Il treno dei bambini è una storia vera?

Il contesto storico in cui è ambientata la storia di Amerigo, protagonista di Il treno dei bambini, è veritiero. L’iniziativa chiamata “treni della felicità” fu promossa dal Partito Comunista Italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale per fare fronte alla grave situazione di emergenza di diverse famiglie del Centro e Sud Italia che, già in condizioni di difficoltà prima della guerra, spesso si ritrovarono ancora più povere. Furono oltre 70mila i bambini che tra il 1945 e il 1947 furono ospitati da famiglie del Nord Italia: in alcuni casi i bambini rimasero con le nuove famiglie, altrimenti tornavano nella città d’origine dopo circa due anni.

Quando esce Il treno dei bambini

Il film Il Treno dei bambini uscirà su Netflix nel 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.