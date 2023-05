Il visore Apple si avvicina: quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle recenti indiscrezioni, Apple presenterà il suo visore per la realtà mista nel corso del WWDC 2023 che andrà in scena dal 6 al 10 giugno. Ancora non ci sono notizie ufficiali al riguardo, ma l’attesissimo dispositivo dovrebbe essere rivelato al mondo proprio in questa occasione anche se, secondo i rumor, si tratterebbe esclusivamente di una versione per sviluppatori. Il lancio effettivo di quello che viene già chiamato Apple Reality Pro, dovrebbe avvenire in un secondo tempo, probabilmente in autunno, mentre il colosso della tecnologia si prepara alla produzione di massa che dovrebbe iniziare entro la fine del 2023.

Cosa sappiamo sul nuovo visore di Apple

A dare qualche informazione in più sul visore AR/VR di Apple è il noto e affidabile analista Ming-Chi Kuo che in un post su Medium ha svelato qualcosa in più sul nuovo dispositivo. Tra le indiscrezioni condivise quelle che riguardano l’annuncio ufficiale del visore AR/VR che dovrebbe occupare un posto decisamente importante della prossima WWDC 2023 (5-9 giugno).

Oltretutto, con la presentazione sarà possibile anche fare luce sul prezzo del visore che, secondo quanto anticipato dal New York Times, dovrebbe essere piuttosto alto: il visore potrebbe arrivare sul mercato al prezzo di oltre 3.000 dollari.

Ming-Chi Kuo ha parlato anche della realizzazione del dispositivo con l’assemblaggio che sarà esclusivo di Luxshare-ICT. Stando alle informazioni condivise dall’analista il display sarà un micro OLED realizzato da Sony mentre il doppio processore sarà opera di TSMC anche se non ci sono indicazioni sulle specifiche tecniche.

Della scocca, invece, si occuperà Everwin Precision, i moduli delle fotocamere (forse 12) saranno realizzati Cowell, mentre l’alimentazione sarà esclusiva di Goretek. Da queste poche informazioni a disposizione è possibile scoprire di più sull’Apple Reality Pro e sui materiali (piuttosto costosi) che faranno parte della dotazione tecnica.

Secondo Kuo, questo dispositivo diventerà presto una delle tendenze di investimento più importanti nel settore dell’elettronica di consumo, spingendo anche la concorrenza a seguire l’esempio di Apple realizzando il proprio visore AR/VR.

Visore AR/VR di Apple: cosa aspettarsi

Per Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Apple sarebbe al lavoro su molte applicazioni che possano attirare gli utenti verso questo device. Almeno inizialmente, quindi, gli sviluppatori dovrebbero muoversi a 360° in modo da individuare la "killer app" con il compito di rendere "indispensabile" Apple Reality Pro. Un po’ come accaduto a suo tempo con Apple Watch che ha ottenuto un certo riscontro tra gli utenti solo grazie al cardiofrequenzimetro che riorientato la rotta del device verso le funzioni di monitoraggio della salute.

Da quanto condiviso da Gurman, quindi, il visore almeno inizialmente dovrebbe sfruttare la realtà mista con applicazioni come FaceTime, la fotocamera, Maps e alcune funzionalità per leggere libri, email e documenti di varia natura. Non si esclude, naturalmente, nemmeno un aggiornamento di Safari per una navigazione più immersiva con il supporto per la digitazione in-air.

Apple Reality Pro dovrebbe anche espandere il campo di azione di Apple anche verso lo streaming, con l’azienda che avrebbe intenzione di aprire un portale dedicato agli sport da vedere proprio tramite il nuovo visore. Tuttavia una delle caratteristiche più attese riguarda le videoconferenze con una nuova applicazione che dovrebbe rendere ancora più realistici gli incontri virtuali, consentendo agli utenti di interagire tra di loro e con ciò che li circonda.