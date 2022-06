IMac da 24 pollici in offerta su Amazon: sconto mai visto prima

Un’icona di stile e funzionalità. Sin dal loro lancio nel 1998, gli iMac hanno rappresentato un vera e propria rivoluzione nel settore dei computer desktop, tanto a livello di design e stile, quanto in quello delle funzionalità. E non fa di certo eccezione l’ultima generazione dei PC fissi della Mela morsicata, oggi in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima.

L’ultima versione dei computer all-in-one della casa di Cupertino porta con sé diverse novità sia dal punto di vista del design sia da quello delle componenti hardware e delle funzionalità. Un concentrato di tecnologia che farà sicuramente bella mostra di sé sulla vostra scrivania, permettendovi di risparmiare spazio e tempo. Insomma, una promozione da non lasciarsi scappare se siete alla ricerca di un nuovo PC per l’ufficio di casa o per la didattica a distanza.

iMac 24 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto, il nuovo iMac presentato da Apple nel 2021 presenta diverse novità, soprattutto da un punto di vista stilistico. Rispetto alla generazione precedente, il PC fisso della Mela morsicata presenta linee decisamente più squadrate e dimensioni contenute. Il display Retina 4.5K da 24 pollici (oltre 11 milioni di pixel, con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità di 500 nit) è incastonato in una cornice decisamente sottile. Ciò permette di ridurre il peso del dispositivo (oltre 1 chilogrammmo in meno) e menatenere le stesse dimensioni nonostante il pannello sia più grande.

All’interno del guscio unibody in alluminio trova spazio, per la prima volta in un iMac, l’Apple M1, il SoC sviluppato dai tecnici e dagli ingegneri di Cupertino utilizzato anche all’interno dei MacBook e degli iPad Pro. Un chip che contiene sia la CPU octa-core sia l’acceleratore grafico octa-core, per prestazioni senza compromessi indipendentemente dall’applicativo che si sta utilizzando. Completano il pacchetto hardware 8 gigabyte di RAM e un disco a stato solido SSD da 256 gigabyte.

Continuando a scorrere la scheda tecnica troviamo quattro porte USB type-C (due compatibili con la tecnologia Thunderbolt), che consentono di trasferire dati con una velocità di 40 gigabit al secondo (5 gigabyte al secondo) con dispositivi compatibili. La connettività senza fili è invece garantita dal chip WiFi 6 e dal Bluetooth 5. Non manca, infine, la fotocamera frontale FaceTime HD a 1080p con processore ISP, che assicura videochiamate nitide e luminose in qualunque condizione ambientale.

iMac a rate su Amazon: sconto e prezzo

Lanciato tra fine aprile e inizio maggio 2021, l’iMac da 24 pollici tocca oggi il prezzo più basso di sempre grazie all’offerta top garantita oggi dal gigante del commercio elettronico. Lo sconto del 18% sul listino (valido solo sul modello color grigio) fa crollare il prezzo al di sotto della soglia dei 1.500 euro. L’iMac da 24 pollici grigio costa 1.408 euro, con un risparmio di oltre 300 euro sul prezzo consigliato dal colosso di Cupertino.

Gli utenti Prime possono poi comprare l’iMac a rate su Amazon, a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Chi ha aggiunto una carta di credito o debito al proprio account può pagare il PC fisso della Mela morsicata in cinque rate senza interessi: l’iMac costa così 281,60 euro al mese per cinque mesi.

Apple iMac 24 pollici, con chip Apple M1, 8+256 GB, color argento