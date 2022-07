IMac, a questo prezzo è imperdibile: sconto mai visto prima

Anche se,poi, il ruolo da "protagonista" è stato preso da altri prodotti, l’iMac è quello che più di tutti rappresenta il processo di rilancio del marchio della Mela morsicata dopo il ritorno di Steve Jobs. L’iconico PC all-in-one fu il primo prodotto della "nuova era" Apple (venne presentato nel 1998) e ha rappresentato un punto di svolta per l’intero settore informatico.

Anche oggi, a distanza di quasi 25 anni, l’iMac è tra i computer fissi più apprezzati e utilizzati. L’iMac di settima generazione, oggi tra le offerte top di Amazon con uno sconto incredibile, ha conservato (quasi) intatte le sue peculiarità: tutte le componenti sono racchiuse all’interno del monitor, riducendo così al minimo gli ingombri sulla scrivania. Il tutto senza dover rinunciare a prestazioni e funzionalità tipiche di un computer di ultima generazione.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iMac 2021 da 24 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’iMac in offerta a rate su Amazon è dotato di un display Retina 4.5K da 24 pollici, con risoluzione 4480×2520 (pannello composto da oltre 11 milioni di pixel), luminosità di 500 Nits e in grado di riprodurre oltre 1 miliardo di sfumature. Grazie alla tecnologia True Tone, poi, il pannello Retina è caratterizzato da una luminosità più naturale: colori e immagini saranno realistici come non mai, per un’esperienza d’utilizzo senza paragoni.

All’interno del guscio in alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M1, progettato e realizzato dalla stessa casa di Cupertino. Un SoC che ospita una CPU 8 core e una GPU 7 core capaci di garantire prestazioni superiori a processori e acceleratori grafici della stessa generazione. A supporto troviamo una memoria di lavoro condivisa da 8 gigabyte e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Un sistema di elaborazione ottimizzato per piattaforma operativa e software Apple e in grado di garantire estrema fluidità anche con il multitasking più spinto.

Nella parte posteriore trovano spazio fino a quattro porte USB type C, di cui due compatibili con gli standard Thunderbolt 4. Questo garantisce un’estrema versatilità e la possibilità di trasferire file e cartelle a una velocità massima di 40 gigabit al secondo (5 gigabyte al secondo, tanto per intendersi). La connettività senza fili è invece assicurata dal chip WiFi 6 e dal Bluetooth di ultima generazione.

Grazie alla videocamera FaceTime HD con risoluzione 1080p e ai tre microfoni di qualità professionale, l’iMac da 24 pollici in offerta su Amazon consente di effettuare videocall perfette in qualunque situazione. Insomma, un alleato perfetto anche per lo smartworking.

iMac a rate su Amazon: sconto e prezzo

Oggi troviamo il nuovissimo iMac di Apple in offerta a un prezzo di 1299€, con uno sconto di ben 200€ rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 259,80€ al mese. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. E ci sono i classici 30 giorni di tempo per effettuare il reso. Un’offerta al minimo storico da non farsi scappare per uno dei PC più iconici di sempre.

Apple iMac 2021, schermo Retida 4.5K da 24 pollici, chip Apple M1, 8GB di RAM, 256 GB SSD