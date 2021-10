In arrivo la serie TV sui libri di Dan Brown

Dan Brown – il simbolo perduto è la nuova serie ispirata all’omonimo bestseller dello scrittore statunitense. Il libro in Italia è edito da Mondadori e arriverà a breve in una nuova edizione tie-in. La trasposizione televisiva verrà trasmessa, invece, su Sky e in streaming su NOW.

La serie tv racconta le vicende del giovane Robert Langdon, professore di storia dell’arte ed esperto in simbologia religiosa presso la rinomata Università di Harvard. Il protagonista è interpretato da Ashley Zukerman, che il pubblico ha già visto in diverse produzioni, Succession, A Teacher, la trilogia Fear Street. Accanto a lui, la serie è costellata da talenti più o meno conosciuti. Come sempre, al centro delle storie di Dan Brown, scrittore divenuto celebre con Il Codice da Vinci, ci sono misteri ed enigmi. Il contenuto è quindi l’ideale per chi ama i thriller. Lo show è prodotto da CBS Studios, Imagine Television Studios e Universal Television. Ecco trama, cast e quando arriva in Italia.

Dan Brown – il simbolo perduto: trama e cast

Nella serie, Robert Langdon sarà coinvolto in un incredibile mistero mortale: il suo mentore Peter Solomon è scomparso. La CIA è convinta che sia coinvolto in una faccenda importante e quindi chiede l’aiuto di Langdon per le indagini. Il professore entra, così, nella task force incaricata di risolvere il mistero e ritrovare l’uomo. Il protagonista viene coinvolto, così, in una cospirazione potenzialmente letale. In particolare, si impegna a ricercare il misterioso "simbolo perduto".

Nel cast, oltre ad Ashley Zukerman nel ruolo di Robert Langdon, troviamo anche:

Eddie Izzard ( Hannibal , United States of Tara , Victoria & Abdul ) nei panni di Peter Solomon.

( , , ) nei panni di Peter Solomon. Valorie Curry ( The Following , House of Lies ) è Katherine Solomon, la figlia di Peter

( , ) è Katherine Solomon, la figlia di Peter Sumalee Montano ( How To Get Away With Murder , This Is Us , Scandal ) veste i panni di Inoue Sato, agente della CIA

( , , ) veste i panni di Inoue Sato, agente della CIA Rick Gonzalez ( Arrow , Legends of Tomorrow , Reaper ) nel ruolo di Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio

( , , ) nel ruolo di Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio Beau Knapp (Seven Seconds, The Good Lord Bird, American Skin) è Mal’akh, misterioso personaggio che aiuta Landgon a ritrovare il suo mentore

La serie è scritta da Dan Dworkin and Jay Beattie, che sono anche i produttori esecutivi. Nel team di produzione esecutiva entrano anche Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, John Weber e Frank Siracusa e Dan Trachtenberg, regista del primo episodio.

Dan Brown – il simbolo perduto: data di uscita

La serie tv, suddivisa in 10 episodi, uscirà con 2 puntate a settimana ogni lunedì alle 21:15 a partire dall’8 novembre. Si potrà guardare su Sky e in streaming su NOW.